ابلاغ مصوبه تشکیل کمیته تسهیل کسب و کارهای اقتصاد رقومی

به گزارش ایلنا، در یکصد و هشتمین جلسه شورای عالی فضای مجازی، «سند تشکیلات و آیین رسیدگی کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی» به تصویب رسید و توسط دبیر شورا، محمدامین آقامیری، برای اجرا به دستگاه‌های مختلف ابلاغ شد.

اهداف مصوبه:

مطابق ماده ۱، اهداف اصلی عبارت‌اند از:

۱- جلوگیری از مداخلات غیرقانونی و برخوردهای سلیقه‌ای نهادهای عمومی؛

۲- حمایت از حقوق و آزادی‌های قانونی کسب‌وکارهای دیجیتال؛

۳- حفظ ثبات مالکیت و امنیت اقتصادی فعالان این حوزه؛

۴- توسعه سهم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد ملی؛

ساختار کمیته:

بر اساس ماده ۳، اعضای اصلی کمیته عبارت‌اند از:

دبیر شورای عالی فضای مجازی (رئیس کمیته)؛

نمایندگان رئیس‌جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه؛

نمایندگان وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی؛

همچنین نمایندگان تشکل‌های صنفی و تخصصی مرتبط، به‌صورت مشورتی و با دعوت رئیس کمیته، در جلسات حضور خواهند داشت.

دبیرخانه و اداره امور:

معاونت حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی، مسئول اداره دبیرخانه است.

دبیر کمیته (بدون حق رأی) از سوی معاونت مذکور تعیین می‌شود.

فرآیند ثبت درخواست‌ها:

مطابق ماده ۴، دستور جلسات کمیته از سه مسیر تعیین می‌شود:

درخواست‌های رسمی از سوی کسب‌وکارها و تشکل‌های اقتصاد دیجیتال؛

پیشنهاد نهادهای مرتبط با فضای مجازی؛

پیشنهاد اعضای کمیته یا دبیرخانه؛

آیین رسیدگی:

بر اساس مواد ۵ و ۶:

دبیرخانه موظف است با فوریت درخواست‌ها را بررسی و به نهاد مربوطه اطلاع دهد؛

نهاد طرف درخواست باید ظرف ۲ تا ۷ روز کاری پاسخ دهد؛

جلسات با حضور حداقل ۴ عضو رسمیت یافته و تصمیمات با رأی اکثریت لازم‌الاجرا خواهد بود.

این مصوبه گامی مهم در جهت نهادینه‌سازی حمایت حقوقی و ساختاری از کسب‌وکارهای دیجیتال است و می‌تواند به کاهش ریسک‌های اجرایی و حقوقی در این حوزه کمک کند.

انتهای پیام/