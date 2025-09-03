خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ابلاغ مصوبه تشکیل کمیته تسهیل کسب و کارهای اقتصاد رقومی

ابلاغ مصوبه تشکیل کمیته تسهیل کسب و کارهای اقتصاد رقومی
کد خبر : 1681603
لینک کوتاه کپی شد.

مصوبه شورای عالی فضای مجازی درخصوص سند تشکیلات و آیین رسیدگی کمیته تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا، در یکصد و هشتمین جلسه شورای عالی فضای مجازی، «سند تشکیلات و آیین رسیدگی کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی» به تصویب رسید و توسط دبیر شورا، محمدامین آقامیری، برای اجرا به دستگاه‌های مختلف ابلاغ شد.

ابلاغ مصوبه تشکیل کمیته تسهیل کسب و کارهای اقتصاد رقومی

 اهداف مصوبه:

مطابق ماده ۱، اهداف اصلی عبارت‌اند از:

۱- جلوگیری از مداخلات غیرقانونی و برخوردهای سلیقه‌ای نهادهای عمومی؛

۲- حمایت از حقوق و آزادی‌های قانونی کسب‌وکارهای دیجیتال؛

۳- حفظ ثبات مالکیت و امنیت اقتصادی فعالان این حوزه؛

۴- توسعه سهم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد ملی؛

 ساختار کمیته:

بر اساس ماده ۳، اعضای اصلی کمیته عبارت‌اند از:

دبیر شورای عالی فضای مجازی (رئیس کمیته)؛

نمایندگان رئیس‌جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه؛

نمایندگان وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی؛

 همچنین نمایندگان تشکل‌های صنفی و تخصصی مرتبط، به‌صورت مشورتی و با دعوت رئیس کمیته، در جلسات حضور خواهند داشت.

 دبیرخانه و اداره امور:

معاونت حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی، مسئول اداره دبیرخانه است.

دبیر کمیته (بدون حق رأی) از سوی معاونت مذکور تعیین می‌شود.

 فرآیند ثبت درخواست‌ها:

مطابق ماده ۴، دستور جلسات کمیته از سه مسیر تعیین می‌شود:

درخواست‌های رسمی از سوی کسب‌وکارها و تشکل‌های اقتصاد دیجیتال؛

پیشنهاد نهادهای مرتبط با فضای مجازی؛

پیشنهاد اعضای کمیته یا دبیرخانه؛

 آیین رسیدگی:

بر اساس مواد ۵ و ۶:

دبیرخانه موظف است با فوریت درخواست‌ها را بررسی و به نهاد مربوطه اطلاع دهد؛

نهاد طرف درخواست باید ظرف ۲ تا ۷ روز کاری پاسخ دهد؛

جلسات با حضور حداقل ۴ عضو رسمیت یافته و تصمیمات با رأی اکثریت لازم‌الاجرا خواهد بود.

 این مصوبه گامی مهم در جهت نهادینه‌سازی حمایت حقوقی و ساختاری از کسب‌وکارهای دیجیتال است و می‌تواند به کاهش ریسک‌های اجرایی و حقوقی در این حوزه کمک کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی