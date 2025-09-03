ابلاغ مصوبه تشکیل کمیته تسهیل کسب و کارهای اقتصاد رقومی
مصوبه شورای عالی فضای مجازی درخصوص سند تشکیلات و آیین رسیدگی کمیته تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی ابلاغ شد.
به گزارش ایلنا، در یکصد و هشتمین جلسه شورای عالی فضای مجازی، «سند تشکیلات و آیین رسیدگی کمیته تسهیل فعالیت کسبوکارهای اقتصاد رقومی» به تصویب رسید و توسط دبیر شورا، محمدامین آقامیری، برای اجرا به دستگاههای مختلف ابلاغ شد.
اهداف مصوبه:
مطابق ماده ۱، اهداف اصلی عبارتاند از:
۱- جلوگیری از مداخلات غیرقانونی و برخوردهای سلیقهای نهادهای عمومی؛
۲- حمایت از حقوق و آزادیهای قانونی کسبوکارهای دیجیتال؛
۳- حفظ ثبات مالکیت و امنیت اقتصادی فعالان این حوزه؛
۴- توسعه سهم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد ملی؛
ساختار کمیته:
بر اساس ماده ۳، اعضای اصلی کمیته عبارتاند از:
دبیر شورای عالی فضای مجازی (رئیس کمیته)؛
نمایندگان رئیسجمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه؛
نمایندگان وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی؛
همچنین نمایندگان تشکلهای صنفی و تخصصی مرتبط، بهصورت مشورتی و با دعوت رئیس کمیته، در جلسات حضور خواهند داشت.
دبیرخانه و اداره امور:
معاونت حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی، مسئول اداره دبیرخانه است.
دبیر کمیته (بدون حق رأی) از سوی معاونت مذکور تعیین میشود.
فرآیند ثبت درخواستها:
مطابق ماده ۴، دستور جلسات کمیته از سه مسیر تعیین میشود:
درخواستهای رسمی از سوی کسبوکارها و تشکلهای اقتصاد دیجیتال؛
پیشنهاد نهادهای مرتبط با فضای مجازی؛
پیشنهاد اعضای کمیته یا دبیرخانه؛
آیین رسیدگی:
بر اساس مواد ۵ و ۶:
دبیرخانه موظف است با فوریت درخواستها را بررسی و به نهاد مربوطه اطلاع دهد؛
نهاد طرف درخواست باید ظرف ۲ تا ۷ روز کاری پاسخ دهد؛
جلسات با حضور حداقل ۴ عضو رسمیت یافته و تصمیمات با رأی اکثریت لازمالاجرا خواهد بود.
این مصوبه گامی مهم در جهت نهادینهسازی حمایت حقوقی و ساختاری از کسبوکارهای دیجیتال است و میتواند به کاهش ریسکهای اجرایی و حقوقی در این حوزه کمک کند.