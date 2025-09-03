به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، مهدی فتحی، قائم مقام سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت محل و محوطه نگهداری خودروهای تحویل شده به اموال تملیکی اظهار داشت: قرار بر این است که از سال آینده تصمیمات جدیدی برای شرایط نگهداری خودروهای تحویل شده به اجرا برسد از جمله اینکه فضای باز محوطه را مسقف می‌کنیم تا محافظت شوند.

وی ادامه داد: همچنین از دیگر برنامه‌ها در این باره، سرمایه گذاری بخش خصوصی برای ایجاد محل‌های نگهداری خودرو در داخل محوطه انبارهای اموال تملیکی است و بازگشت سرمایه هم از محل فروش خودرو خواهد بود.

قائم مقام سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی افزود: البته در استان‌ها خودروها در سوله هم نگهداری می‌شوند و به طور قطع از سال آینده تمام محوطه برای نگهداری خودرو مجهز به سایه بان خواهد بود.

فتحی در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر اینکه مدت زمان نگهداری خودرو در اموال تملیکی تا فروش چقدر است؟ گفت: این موضوع به طور مستقیم به نظر مرجع قضایی دارد و هر چه زودتر حکم صادر شود، زودتر وارد چرخه فروش و حراج می‌شود اما معمولا صدور حکم برای خودرو کمتر از ۴ ماه نیست.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر ایلنا درباره محاسبه میزان ارزش هر انبار و سوله اموال تملیکی اظهار داشت: حلقه آخر سامانه سیات ارزش گذاری و اعلام ارزش هر انبار است. در حال حاضر هم با طبقه بندی و تفکیک های دقیق ارزش هر انبار مشخص است.

قائم مقام سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی همچنین در پاسخ به سوال دیگر ایلنا درباره تعیین تکلیف محموله‌های لوازم خانگی بوش تاکید کرد: کانتینرهای بوش در حراج‌ها به فروش رفته‌اند و از ۴٢٠ کانتینر تنها ١۵ کانتینر باقی مانده است و بخش اعظمی از این محموله در سال ١۴٠۴ در جراحی‌های خرده فروشی‌ها عرضه شوند و به دست مصرف کننده واقعی و نه به دلال‌های بازار رسید.

وی با بیان اینکه در جنگ تحمیلی ١٢ روزه برای هیچ یک از انبارهای اموال تکمیلی در سراسر کشور مشکلی ایجاد نشد و آسیبی به آنها وارد نیامد، گفت: به دنبال این هستیم که تمام انبارها و سوله‌هایی اموال تملیکی تحت پوشش بیمه جنگ قرار دهیم.

فتحی تاکید کرد: اموال تملیکی سوپر مارکت و دیجی‌کالا نیست و ما کالاها را داخل گونی با موارد مشابه آن تحویل می‌گیریم و در مکان امن نگهداری می‌کنیم تا به صاحبان اموال تحویل دهیم. باید روند تعیین و تکلیف کالاها را سرعت بدهیم.

وی همچنین در رابطه با نحوه پلاک‌دهی به خودروهای موجود در انبارهای سازمان تملیکی گفت: مسئولیت تعیین جعلی بودن پلاک خودروهای مکشوفه، پلیس راهور است و پلاک‌های جعلی خودروها را تایید می‌کند و ما صرفا تحویل گیرنده خودروها هستیم.

