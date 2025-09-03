اعمال شرایط جدید صدور و تعداد برگ دسته چک از هفته آتی + جدول

به گزارش ایلنا، بانک مرکزی در بخشنامه شماره ۰۴.۱۳۵۱۴۰ مورخ ۹ شهریور ماه ۱۴۰۴ خطاب به شبکه بانکی، تأکید کرده که مقررات ویژه‌ای برای اشخاص متقاضی دسته چک، به ویژه اشخاص حقیقی و حقوقی که برای نخستین مرتبه تقاضای صدور دسته چک دارند، اعمال شود. براین اساس، مشتریان حقیقی نخستین بار، مجاز به دریافت دسته چک حداکثر ۱۰ برگی کاغذی و نیز به صورت همزمان بدون لحاظ بازگشت ۸۰ درصد از برگه‌های دسته چک کاغذی، مجاز به دریافت ۱۰ برگ دسته چک الکترونیکی هستند. همچنین مشتریان حقوقی نخستین بار، مجاز به دریافت دسته چک حداکثر ۲۵ برگی کاغذی و به صورت همزمان بدون لحاظ بازگشت ۸۰ درصد از برگه‌های دسته چک کاغذی، مجاز به دریافت ۲۵ برگ دسته چک الکترونیکی هستند.