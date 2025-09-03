اعمال شرایط جدید صدور و تعداد برگ دسته چک از هفته آتی + جدول
صدور دسته چکهای کاغذی و الکترونیکی از بامداد روز دوشنبه مورخ ۱۷ شهریور ماه سال ۱۴۰۴ برای مشتریان شبکه بانکی تغییر میکند.
بر پایه این گزارش و به موجب مصوبه هیأت عامل بانک مرکزی مبنای محاسبه سال، آغاز اعطای دسته چک به مشتری در موسسه اعتباری میباشد.
در همین راستا تأکید میکند جدول ارائه شده منحصراً با هدف ساماندهی به دستهچکهای تخصیصی مشتریان در گذر زمان و با نظرداشت الگوی رفتار اعتباری آنان بوده و مواردی نظیر بررسی ریسک اعتباری و اهلیتسنجی مشتریان کما فیالسابق بر عهده بانک صادرکننده دسته چک خواهد بود.
ذکر این نکته ضروری است که قاعده کنترل ۸۰ درصد در زمان تخصیص دسته چک برای اشخاص حقیقی و حقوقی، منطبق با نامه شماره ۱۴۷۷۷۵/۰۰ مورخ ۳۱/۰۵/۱۴۰۰ مبنی بر ثبت و تأیید برگ چکها برای اشخاص حقیقی و ثبت برگ چکها برای اشخاص حقوقی در سامانه صیاد (پیچک)، کمافیسابق قابل استناد و برقرار است.