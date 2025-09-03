خبرگزاری کار ایران
اعمال شرایط جدید صدور و تعداد برگ دسته چک از هفته آتی + جدول

اعمال شرایط جدید صدور و تعداد برگ دسته چک از هفته آتی + جدول
صدور دسته چک‌های کاغذی و الکترونیکی از بامداد روز دوشنبه مورخ ۱۷ شهریور ماه سال ۱۴۰۴ برای مشتریان شبکه بانکی تغییر می‌کند.

به گزارش ایلنا،  بانک مرکزی در بخشنامه شماره ۰۴.۱۳۵۱۴۰ مورخ ۹ شهریور ماه ۱۴۰۴ خطاب به شبکه بانکی، تأکید کرده که مقررات ویژه‌ای برای اشخاص متقاضی دسته چک، به ویژه اشخاص حقیقی و حقوقی که برای نخستین مرتبه تقاضای صدور دسته چک دارند، اعمال شود. براین اساس، مشتریان حقیقی نخستین بار، مجاز به دریافت دسته چک حداکثر ۱۰ برگی کاغذی و نیز به صورت همزمان بدون لحاظ بازگشت ۸۰ درصد از برگه‌های دسته چک کاغذی، مجاز به دریافت ۱۰ برگ دسته چک الکترونیکی هستند. همچنین مشتریان حقوقی نخستین بار، مجاز به دریافت دسته چک حداکثر ۲۵ برگی کاغذی و به صورت همزمان بدون لحاظ بازگشت ۸۰ درصد از برگه‌های دسته چک کاغذی، مجاز به دریافت ۲۵ برگ دسته چک الکترونیکی هستند.

 

اعمال شرایط جدید صدور و تعداد برگ دسته چک از هفته آتی + جدول

بر پایه این گزارش و به موجب مصوبه هیأت عامل بانک مرکزی مبنای محاسبه سال، آغاز اعطای دسته چک به مشتری در موسسه اعتباری می‌باشد.

در همین راستا تأکید می‌کند جدول ارائه شده منحصراً با هدف سامان‌دهی به دسته‌چک‌های تخصیصی مشتریان در گذر زمان و با نظرداشت الگوی رفتار اعتباری آنان بوده و مواردی نظیر بررسی ریسک اعتباری و اهلیت‌سنجی مشتریان کما فی‌السابق بر عهده بانک صادرکننده دسته چک خواهد بود.

ذکر این نکته ضروری است که قاعده کنترل ۸۰ درصد در زمان تخصیص دسته چک برای اشخاص حقیقی و حقوقی، منطبق با نامه شماره ۱۴۷۷۷۵‌‌/۰۰ مورخ ۳۱‌‌/۰۵‌‌/۱۴۰۰ مبنی بر ثبت و تأیید برگ چک‌ها برای اشخاص حقیقی و ثبت برگ چک‌ها برای اشخاص حقوقی در سامانه صیاد (پیچک)، کمافی‌سابق قابل استناد و برقرار است.

