خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عرضه خودرو‌های وارداتی با نرخ ارز قدیم

عرضه خودرو‌های وارداتی با نرخ ارز قدیم
کد خبر : 1680610
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر سامانه یکپارچه خودرو‌های وارداتی گفت: با وجود نوسانات اخیر بازار ارز، خودرو‌های وارداتی که در حال حاضر عرضه می‌شوند همچنان با نرخ ارز قدیم قیمت‌گذاری شده‌اند.

به گزارش ایلنا، مهدی تقدسی افزود: خودرو‌هایی که اکنون در حال عرضه هستند، مربوط به محموله‌های موجود در کشورند؛ تأمین ارز این خودرو‌ها پیش‌تر انجام شده و بر همین اساس، قیمت‌گذاری آنها با نرخ ارز قدیم صورت گرفته است. به همین دلیل افزایش نرخ ارز در روز‌های اخیر تأثیری بر قیمت نهایی این خودرو‌ها ندارد.

وی ادامه داد: در این مرحله، تویوتا bZ۴X با قیمت قطعی اعلام‌شده در بخشنامه عرضه می‌شود و ولوو EX۳۰ نیز به‌صورت علی‌الحساب در فهرست فروش قرار گرفته است. چون ارز این خودرو‌ها در هفته‌های گذشته تأمین شده، امکان محاسبه مجدد با نرخ‌های جدید وجود ندارد.

به گفته تقدسی، بر اساس ضوابط عرضه خودرو‌های وارداتی و برقی، تنها خودرو‌هایی که هم‌اکنون در داخل کشور موجود هستند امکان فروش دارند و واردکنندگان اجازه ندارند قیمت‌ها را به‌روز با نرخ ارز جدید تغییر دهند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر