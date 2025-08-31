افزایش ۱۸۰ هزار بشکهای ظرفیت پالایشی/ بهرهبرداری از ۳ طرح کیفیسازی
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران از افزایش ۱۸۰ هزار بشکهای ظرفیت پالایشی کشور تا پایان امسال خبر داد و گفت: سه طرح مهم کیفیسازی نفتگاز پالایشگاه شیراز، کیفیسازی نفت سفید پالایشگاه اصفهان و واحد بنزینسازی پالایشگاه تهران تا پایان سال ۱۴۰۴ به بهرهبرداری میرسند.
به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، محمدصادق عظیمیفر با تشریح آخرین دستاوردها و برنامههای صنعت پالایش به مناسبت یکسالگی دولت چهاردهم اظهار کرد: در این دولت با تمرکز بر افزایش کمّی و کیفی تولید فرآورده در کشور، تلاش کردیم تا حجم ذخایر سوخت کشور را که در ابتدای تحویل دولت با شرایط ناپایداری روبهرو بود، بهبود ببخشیم و حجم ذخایر نفتگاز نیروگاهی را ۱.۵ میلیارد لیتر افزایش دهیم.
وی با بیان اینکه افزایش ۱.۵ میلیارد لیتری حجم ذخایر نفتگاز نیروگاهی امسال درحالی رقم خورد که ذخایر سوخت نیروگاهی کشور در تابستان گذشته تکمیل نشده و شاهد قطعی برق در زمستان پارسال بودیم، افزود: امیدواریم با افزایش حجم ذخایر، امسال شاهد قطعی برق نباشیم، همچنین با افزایش سطح ذخایر بنزین کشور در انبارها، باوجود افزایش سطح تقاضا در جنگ ۱۲ روزه تا ۲۰۰ میلیون مترمکعب در روز، با کمبودی روبهرو نبودیم.
ارتقای کیفیت سوخت پالایشگاهها
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران با بیان اینکه سه طرح مهم کیفیسازی فرآورده با هدف سودآوری و ارتقای کیفیت سوخت در پالایشگاههای کشور تا پایان امسال به بهرهبرداری میرسد، گفت: این طرحها شامل طرح کیفیسازی نفتگاز پالایشگاه شیراز «DHT» با هدف تبدیل کامل نفتگاز این پالایشگاه به یورو ۵، طرح کیفیسازی نفت سفید پالایشگاه اصفهان «KHT» و واحد بنزینسازی «CCR» پالایشگاه تهران است.
عظیمیفر با اعلام اینکه طرح کیفیسازی پالایشگاه نفت اصفهان آخر این هفته به بهرهبرداری میرسد، ادامه داد: همچنین واحد CCR (بنزینسازی) پالایشگاه نفت تهران با هدف تبدیل تمامی بنزین تولیدی این پالایشگاه به استاندارد یورو ۵ و افزایش ۲۰ درصدی تولید بنزین این پالایشگاه تا اواخر امسال به بهرهبرداری میرسد.
وی با ترسیم آخرین وضع صنعت پالایش نفت در کشور بیان کرد: شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران از طریق پالایشگاههای ۱۰گانه کشور، روزانه ۲.۴ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی را پالایش کرده و به فرآوردههای با ارزش تبدیل میکند و از طریق حدود ۱۵ هزار کیلومتر خط لوله، ۱۶ هزار نفتکش جادهپیما و ۳ هزار مخزندار جادهای به ۸۷ انبار نفت کشور منتقل کرده و پس از آن از طریق ۷ هزار جایگاه عرضه سوخت، مراکز سوختگیری هوایی و مصرفکنندگان عمده به دست مصرفکننده نهایی میرساند.
بهرهوری پایین در بخش مصرف دلیل ناترازی انرژی در کشور است
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران با بیان اینکه بهرهوری پایین در بخشهای مصرف سبب ایجاد شکاف بین تولید و مصرف شده است، تأکید کرد: فرسودگی ۵۳ درصد ناوگان حمل و نقل کشور با مصرف دو الی سه برابری مصرف جهانی، راندمان پایین نیروگاههای کشور نسبت به میانگین جهانی و قاچاق سوخت برآمده از اختلاف قیمت با کشورهای همسایه ازجمله عواملی است که سبب مصارف بیرویه و خارج از شبکه و تحمیل شرایط عملیاتی فشرده برای بخش تولید شده است.
عظیمیفر ادامه داد: باتوجه به شرایط موجود، بهمنظور مدیریت مصرف سوخت با وجود متولیان غیرنفتی، استفاده از ابزارهایی مانند فعال کردن سازوکار گواهی اوراق صرفهجویی در دستور کار قرار گرفت، همچنین برقیسازی ۲۰ هزار ناوگان موتورسیکلت فرسوده و نوسازی ناوگانهای فرسوده با همکاری وزارت راه را دنبال میکنیم.
وی با تأکید بر اینکه در حوزه مقابله با قاچاق نیز در ۵ ماهه نخست امسال، شاهد کاهش ۵ درصدی مصرف نفتگاز در بخشهای صنعتی بودیم که بخشی از این اقدامها مبتنی بر ابزارهای دادهکاوی مبتنی بر هوش مصنوعی بوده است، تصریح کرد: در دولت چهاردهم تمرکز ما بر افزایش کمی و کیفی فرآوردههای تولیدی برای رفع ناترازی و نیز مقابله با تحریمها قرار گرفت چراکه هر چقدر بتوانیم به سمت پاییندست زنجیره ارزش نفت حرکت کنیم، فروش و بازاریابی این محصولات آسانتر است.
افزایش ۱۸۰ هزار بشکهای ظرفیت پالایشی کشور تا پایان ۱۴۰۴
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران با بیان اینکه در یکسال گذشته با افزایش ۱۰۰ هزار بشکهای خوراک پالایشگاهها، راهاندازی واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه شیراز و واحد هیدروکراکر پالایشگاه آبادان، تولید روزانه بنزین و نفتگاز کشور، هر کدام بهمقدار ۵ میلیون لیتر افزایش یافت، گفت: دو پالایشگاه آدیش جنوبی با ظرفیت ۶۰ هزار بشکه و مهر خلیجفارس با ظرفیت ۱۲۰ هزار بشکه تا پایان امسال به بهرهبرداری میرسند و ظرفیت پالایشی کشور ۱۸۰ هزار بشکه افزایش مییابد.
عظیمیفر به بهرهبرداری از دو پروژه مهم و ملی خط لوله انتقال نفت و فرآورده با حضور مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری همزمان با هفته دولت اشاره کرد و افزود: دو خط لوله راهبردی با مجموع طول ۸۰۰ کیلومتر و سرمایهگذاری ۷۳۰ میلیون یورو به بهرهبرداری رسید که نقش مهمی در کاهش تردد ۱۶۰۰ نفتکش جادهپیما و کاهش ۶ هزار میلیارد تومانی هزینه انتقال فرآورده در کشور دارند. افزون بر آن با بهرهبرداری این دو پروژه و تأمین پایدار خوراک پالایشگاههای نیمهشمالی کشور میتوانیم حدود ۱۰۰ هزاربشکه خوراک بیشتری به پالایشگاههای کشور تزریق کنیم.
وی با تأکید بر اینکه عملیات این پروژههای مهم با توان ۹۵ درصدی متخصصان و مهندسان داخلی و تجهیزات تولید داخل اجرایی شده است، اظهار کرد: پروژههای اتصال خط لوله گوره - جاسگ و اتصال ۶ نیروگاه به خطوط لوله فرآورده کشور ازجمله اقدامهایی است که در سال نخست آغاز به کار دولت چهاردهم اجرایی شدند، همچنین در سال گذشته طرحهای بیشماری در زمینه تولید و انتقال فرآورده بدون توجه به منابع مالی کشور تعریف شده است که در دولت چهاردهم این طرحها را اولویتبندی کرده و با توجه به شرایط ناترازی و محدودیتهای مالی اجرایی کردیم تا شاهد بیشترین بهرهوری در کوتاهترین زمان ممکن باشیم.