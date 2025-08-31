عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیطزیست مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا؛
تاخیر در تامین ارز؛ تهدیدی جدی برای بازار نهادههای دامی/ بانک مرکزی در خط مقدم تامین خوراک دام
طرح مجلس برای افزایش امنیت غذایی در شرایط بحرانی و جنگ
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیطزیست مجلس شورای اسلامی به تشریح دلایل عدم تخصیص ارز کافی برای واردات نهادههای دامی و سموم کشاورزی در ماههای اخیر پرداخت.
نادرقلی ابراهیمی، نماینده دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایلنا به تشریح دلایل عدم تخصیص ارز کافی برای واردات نهادههای دامی و سموم کشاورزی در ماههای اخیر پرداخت او همچنین از طرح مجلس برای تأمین نیازهای داخلی و افزایش امنیت غذایی در شرایط بحرانی و جنگی سخن گفت.
وی توضیح داد: بخشی از نیاز نهادههای دامی کشور از طریق واردات تأمین میشود و برای واردات این نهادهها در بودجه سال ۱۴۰۴ منابع ارز ترجیحی اختصاص یافته است. پس از پیگیریها و اصرارهای مجلس، توافق شد که همان نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات نهادهها تخصیص یابد و این موضوع توسط وزارت جهاد کشاورزی اجرایی شد. شاید گاهی اوقات در فرآیند ثبت سفارش یا خرید این نهادهها، فاصلههایی ایجاد شده باشد، اما مبلغ ارزی برای تأمین این نهادهها در دسترس است و ارز مورد نیاز تأمین شده است.
این عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیطزیست مجلس شورای اسلامی در ادامه اضافه کرد: در خصوص تأثیر کمبود ارز بر قیمت نهادههای دامی و در نتیجه قیمت محصولات پروتئینی مانند گوشت، مرغ و لبنیات، از وزارت جهاد کشاورزی خواسته شد، که یک ترکیب تلفیقی از ارز آزاد و ارز مبادلهای را ارائه دهد به گونهای که تغییرات و افزایش قیمتی برای مصرفکنندگان محصولات پروتئینی، لبنی و سفره مردم ایجاد نشود.
این نماینده مجلس عنوان کرد: ممکن است منابع بهطور کامل تأمین نشود؛ اما جدول ترکیبی تأمین ارز آزاد، مبادلهای و ترجیحی وجود دارد که قرار بود وزیر جهاد کشاورزی آن را در مجلس ارائه دهد تا نرخ ارز تأثیر افزایشی بر روی قیمت نهادهها و محصولات مصرفی نگذارد.
نیاز به جایگزینی نهادهها در داخل کشور
ابراهیمی ادامه داد: یکی از مباحث اساسی که در مجلس مطرح است، این است که طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت، از رشد اقتصادی ۸ درصدی کشور ۲.۸ درصد باید از طریق افزایش بهرهوری تحقق یابد و این موضوع در بخش کشاورزی ارتباط مستقیمی با افزایش بهروری در تولید و نوع نهادههای مورد نیاز دارد و ضرورت دارد که برای تأمین و جایگزینی نهادهها در داخل کشور اقداماتی جدی انجام گیرد.
این نماینده مجلس اضافه کرد: اخیراً طرحی تهیه و در صحن مجلس اعلام وصول شده که هدف آن حمایت از تولیدات کشاورزی و افزایش تابآوری امنیت غذایی در شرایط بحرانی و جنگی است و این طرح اعلام وصول نیز شده است و به زودی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. در این طرح به این موضوع پرداختهایم که اگر شرایط بحرانی ادامه یابد، نیازهای نهادهها و تامین غذای آحاد جامعه باید با اولویت از داخل کشور تأمین شود. همچنین در این طرح، ارتقای بهرهوری به عنوان یک اولویت اساسی مطرح است.
وی بیان کرد: این طرح اختیاراتی به دولت و وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از تولید داخل میدهد تا محصولات اساسی را تولید کند و یا هر گونه کمبودی را با فوریت وارد، ذخیره و دپو کند تا در شرایط اضطراری از آنها استفاده شود. هدف ما این است که حتی در صورت وجود مشکلات تأمین نهادهها از خارج، کشور قادر به تأمین نیازهای اساسی خود از داخل کشور باشد.
نقش بانک مرکزی در تأمین ارز واردات نهادهها
ابراهیمی بیان کرد: بانک مرکزی تنظیمگر اصلی در ورود و خروج ارز به کشور است و باید در این حوزه وظایف خود را بهطور دقیق انجام دهد. اگر بانک مرکزی به موقع و به درستی عمل نکند، ممکن است در تأمین ارز مورد نیاز برای واردکنندگان و همچنین مرکز مبادله ارز مشکلات جدی ایجاد شود. به بانک مرکزی اعلام شده که در شرایط کنونی که مشکلات موجود ممکن است منجر به کاهش تولید و کمبود نهادهها شود، ضروری است که ارز مورد نیاز برای واردات نهاده ها با فوریت تأمین شود.
خطرات قاچاق و بازار سیاه نهادهها و سموم کشاورزی
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیطزیست مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: امیدواریم که با مدیریت صحیح و نظارت مستمر، بازار سیاه برای نهادههای دامی و سموم کشاورزی شکل نگیرد. تأکید ما بر این است که وزارتخانههای مسئول باید برای جلوگیری از شکلگیری بازارهای غیررسمی و سیاه تلاش مضاعف کنند. دخالت انسانی در این بازارها باید به حداقل برسد تا مشکلات در بخش واردات نهادهها و محصولات غذایی که با ارز ترجیحی وارد میشوند، ایجاد نشود چرا که امنیت غذایی پیشنیاز امنیت ملی است.