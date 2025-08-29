به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی نفت ایران، این میدان‌ها با حجم گاز درجای در مجموع حدود ۱۸ تریلیون فوت مکعب، در جنوب استان فارس قرار دارند. با امضای این تفاهم‌نامه و توسعه میدان‌های گازی هالگان و شاهینی، پیش‌بینی می‌شود روزانه در حدود ۳۵ میلیون مترمکعب گاز و ۲۵ هزار بشکه میعانات تولید شود.

جذب سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای توسعه این دو میدان، تأمین خوراک صنایع فولادی و معدنی و کمک به کاهش ناترازی گاز کشور از دیگر اهداف انعقاد این تفاهم‌نامه است.

