وزیر صمت خط تولید جرثقیل فوق سنگین حمل مذاب را افتتاح کرد
وزیر صنعت، معدن و تجارت نخستین خط تولید جرثقیل فوق سنگین حمل مذاب صنایع فولادسازی بومی شده به دست مهندسان ایرانی را افتتاح کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، سیدمحمد اتابک صبح امروز جمعه ۷ شهریورماه با حضور در شهرک صنعتی شمسآباد طرح بومی سازی ساخت جرثقیل را در یک واحد بازفعال شده افتتاح کرد.
با شروع به کار این طرح برای۴۰۰ نفر شغل و از خروج بیش از ۱۲۰ میلیون یورو ارز جلوگیری میشود.
شرکت جرثقیل فولاد که در سال گذشته بازفعال شده است، با هزینه ۱۰ هزار میلیارد ریال این طرح بزرگ را با فناوری ایرانی برای تامین نیاز صنایع فولادسازی به بهرهبرداری رسانده است.