خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر صمت خط تولید جرثقیل فوق سنگین حمل مذاب را افتتاح کرد

وزیر صمت خط تولید جرثقیل فوق سنگین حمل مذاب را افتتاح کرد
کد خبر : 1679629
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت نخستین خط تولید جرثقیل فوق سنگین حمل مذاب صنایع فولادسازی بومی شده به دست مهندسان ایرانی را افتتاح کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سید‌محمد اتابک صبح امروز جمعه ۷ شهریورماه با حضور در شهرک صنعتی شمس‌آباد طرح بومی سازی ساخت جرثقیل را در یک واحد باز‌فعال شده افتتاح کرد.

 با شروع به کار این طرح برای۴۰۰ نفر شغل و از خروج بیش از ۱۲۰ میلیون یورو ارز جلوگیری می‌شود.

شرکت جرثقیل فولاد که در سال گذشته باز‌فعال شده است، با هزینه ۱۰ هزار میلیارد ریال این طرح بزرگ را با فناوری ایرانی برای تامین نیاز صنایع فولاد‌سازی به بهره‌برداری رسانده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش