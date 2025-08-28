خبرگزاری کار ایران
وزیر نیرو:

از تمام ظرفیت‌ها برای رفع ناترازی استفاده می‌کنیم

وزیر نیرو با بیان اینکه در طول یک سال ۱۱۷ پروژه آب و برق افتتاح شد، گفت: از تمام ظرفیت‌ها برای رفع ناترازی استفاده می‌شود.

به گزارش ایلنا، عباس علی‌آبادی،  وزیر نیرو گفت: در طول یک سال گذشته حدود ۱۱۷ طرح در طی ۲۲ سفر استانی افتتاح و تعدادی نیز کلنگ‌زنی شده است.

وی با اشاره به محدودیت در تخلیه بار نیروگاه‌های خورشیدی، افزود: به دلیل اینکه این نیروگاه‌ها بار خود را در شبکه توزیع تخلیه می‌کنند امکان انتقال به کل کشور را ندارند. این مسئله هم مزیت حساب شده و هم ممکن است به دلیل محدودیت امکان انتقال و ایجاد حبس تولید از معایب باشد.

به گفته علی آبادی به دلیل شرایط استان‌ها و سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته ممکن است برخی از استان‌های کشور از این نیروگاه‌ها بیشتر برخوردار باشند.

وزیر نیرو ضمن اعلام خبر در راه بودن نیروگاه بزرگ خورشیدی گفت: درحال برنامه‌ریزی هستیم تا ظرفیت پست‌های لازم برای انتقال را نیز توسعه دهیم تا بتوانیم بهره‌وری بهتری از نیروگاه‌های خورشیدی داشته باشیم.

علی‌آبادی در گفت وگو با صداوسیما با اشاره به ادامه پویش ایران آباد تا پایان سال ۱۴۰۴ گفت: تا پایان سال حدود ۵۰۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی خورشیدی به ۲۰۰۰ هزار مگاوات نیروگاه موجود اضافه خواهد شد. همچنین همزمان ۴ هزار مگاوات واحدهای حرارتی ناتمام در دولت قبل، تکمیل و افتتاح شده و برخی نیز در همین دولت کلنگ‌زنی شده‌اند.

وی در پایان تاکید کرد: از تمام ظرفیت‌های کشور برای رفع مشکل ناترازی در حوزه برق بهره خواهیم گرفت.

