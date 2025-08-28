خبرگزاری کار ایران
پیامک‌ها و تماس‌های ناشناس درباره سهمیه‌بندی آب جعلی است

سخنگوی صنعت آب کشور هرگونه تماس ناشناس و پیامک دریافتی در برخی نواحی مرزی و استان‌ها مبنی بر سهمیه‌بندی آب در آن مناطق را نامعتبر و نادرست خواند.

به گزارش ایلنا از مدیریت منابع آب، عیسی بزرگ زاده سخنگوی صنعت آب گفت: وضعیت تامین و آبرسانی در کشور پایدار بوده و شهروندان به محتوای پیامک‌ها و تماس‌های ناشناس توجه نکنند. 

سخنگوی صنعت آب از شهروندان تقاضا کرد که اخبار دقیق و صحیح صنعت آب را تنها از مراجع معتبر (به عنوان مثال سایت وزارت نیرو یا شرکتهای تابعه) دریافت کنند.

گفتنی است در روزهای اخیر تماس و پیامک‌های مشکوکی در برخی نواحی مرزی و استان‌ها با مبدأ نامشخص توزیع شده است که در آن به قطعی و سهمیه‌بندی آب در روزهای آتی و لزوم رجوع به برخی مراکز دولتی برای اطمینان از دریافت سهمیه آب اشاره شده است.

