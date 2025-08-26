یک مقام مسئول در گفتوگو با ایلنا:
ورود خط جدید آب طالقان به تهران از ۱۵ مهر/ مشکلی برای قزوین بوجود نمیآید
مجری طرح انتقال آب از سد طالقان به تهران گفت: حدود ۴۰ متر مکعب بر ثانیه مصرف آب تهران است که قرار است ۵ متر مکعب بر ثانیه یعنی ۱۲ درصد آن از خط طالقان تامین شود و ۱۵ مهر ماه تهران سهم خود را از خط جدید دریافت خواهد کرد.
حبیبالله علیاصغری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره آخرین وضعیت پروژه انتقال آب از سد طالقان به تهران اظهار داشت: فاز اول پروژه طالقان یعنی انتقال آب از سد به هشتگرد وارد مدار شده و ۲۸۰ لیتر بر ثانیه از خط جدید به هشتگرد آب داده میشود و تا به امروز بیش از ۱۰۰ هزار متر مکعب به هشتگرد آب انتقال داده شده است و به این ترتیب سهمی که هشتگرد از خط قدیم برداشت میکرد را به تهران اضافه کردیم یعنی حدود ۱۰ روز است که ۳۰۰ لیتر بر ثانیه از خط قدیم به تهران منتقل شده است.
وی ادامه داد: در ادامه در فاز دوم که آبرسانی به تصفیهخانه شماره ۲ کرج است که ۲۲۰۰ لیتر آب باید تحویل دهیم که فعالیت اجرایی این پروژه نیز به اتمام رسیده و طی ۴ روز گذشته مراحل تست را پشت سر میگذاریم و امیدواریم اگر اتفاق خاصی نیفتد از نیمه شهریور ماه آب پایدار تحویل تصفیهخانه شماره ۲ کرج بدهیم و عملا ۲۲۰۰ لیتر هم از این مسیر به تهران اضافه و در مجموع ۲۵۰۰ لیتر بر ثانیه به تهران انتقال داده میشود.
مجری طرح انتقال آب از سد طالقان به تهران گفت: فاز سوم انتهای فعالیت اجرایی آبرسانی به بیلقان است که در پایان تابستان تکمیل میشود و از ابتدای مهر پروسه آباندازی را شروع میکنیم.
وی ابراز امیدواری کرد که تا نیمه مهر ماه ۲۵۰۰ لیتر باقی مانده هم به تهران منتقل شود و سرجمع ۵۰۰۰ لیتر بر ثانیه آب طالقان وارد تهران میشود.
علیاصغری درباره احتمال کم شدن سهم دشت قزوین توضیح داد: این پروژه یک خط جایگزین است و خط جدیدی نیست که آب طالقان کم شود، قبلا خط قدیم کار انتقال آب را انجام میداد و پایان پروسه اجرایی که فاز سوم وارد مدار شود خط قدیم از دور خارج میشود و عملا افزایش برداشت نداریم.
وی ادامه داد: زمان زیادی از طول عمر خط قدیم میگذرد این خط باید بازنگری شود، قرار نیست هر دو خط در مدار باشد ما امروز مرحله تست را طی میکنیم و تا زمانی که به نقطه پایدار برسیم هر دو خط را استفاده میکنیم ولی در ۱۵ مهر که خط جایگزین کامل به بهرهبرداری برسد؛ عملا خط قدیم از مدار خارج و تعمیرات خط قبلی آغاز میشود، عملا مطابق قبل آب را برداشت میکنیم و قرار نیست بیش از آن چیزی انتقال داده شود.
مجری طرح انتقال آب از سد طالقان به تهران با اشاره به هدررفت ۳۰ درصدی آب در زمان پیک دبی از خط قدیم گفت: این خط لوله ۲۸ سال است که بهرهبرداری میشود در حالی که عمر مفید را حدود ۲۵ سال در نظر میگیرند، ضمن اینکه باید تعمیرات و بازدید سالانه انجام شود، باتوجه به حیاتی بودن این خط از زمان بهرهبرداری تا به امروز هیچوقت خط از مدار خارج نشده و بازنگری و تعمیرات هم انجام نشده است به همین دلیل ۲۸ سال است که مدام کار میکند هم نشتی زیادی دارد و هم به دلیل اینکه شیرها عملکرد ندارند قدرت مانور نداریم.
وی میزان پیشرفت پروژه را ۹۰ درصد عنوان کرد و افزود: ۱۰ درصد پایانی کار که مربوط به تکمیلی و حفاظت است نیز تا پایان سال زمان میبرد.
علیاصغری تاکید کرد: حدود ۴۰ متر مکعب بر ثانیه مصرف آب تهران است که قرار است ۵ متر مکعب بر ثانیه یعنی ۱۲ درصد آن از خط طالقان تامین شود و ۱۵ مهر ماه تهران سهم خود را از خط جدید دریافت خواهد کرد.
علیاصغری میزان پیشرفت پروژه را ۹۰ درصد عنوان کرد و افزود: ۱۰ درصد پایانی کار که مربوط به تکمیلی و حفاظت است نیز تا پایان سال زمان میبرد.