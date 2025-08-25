اطلاعیه در خصوص اختلال در سامانه برق من

به گزارش ایلنا از توزیع برق تهران بزرگ، به اطلاع شهروندان تهرانی می رساند به دلیل بروز اختلال فنی، دسترسی به بخش اعلام زمان بندی خاموشی های برنامه ریزی شده برق شهر تهران در حال حاضر موقتا امکان پذیر نیست اختلال مزبور به زودی برطرف خواهد شد و از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم.

شایان ذکر است مطابق روال قبلی، برنامه زمان بندی از طریق پیامک برای مدیران ساختمان ارسال می شود.

