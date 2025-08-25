به گزارش ایلنا، مهدی حیدری سرپرست سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، با تشریح نقش کلیدی این سازمان در توسعه اقتصادی کشور و اشاره به نام‌گذاری سال جاری به‌عنوان «سال سرمایه‌گذاری برای تولید»، اظهار داشت: رشد اقتصادی کشور و عبور از چالش‌های کنونی نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده است. ناترازی‌های امروز در حوزه‌هایی نظیر انرژی و آب، نتیجه کمبود سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته است که منجر به استهلاک منابع فیزیکی کشور شده و جایگزینی آن‌ها ضروری است.

حیدری با تأکید بر نیاز کشور به منابع خارجی جهت سرمایه‌گذاری، تصریح کرد: منابع داخلی به‌تنهایی کافی نیست و مانند بسیاری از کشورهای دنیا، جذب سرمایه خارجی با بازده مناسب می‌تواند هم برای سرمایه‌گذار و هم برای کشور سودمند باشد.

تصویب 625 میلیون دلار طرح سرمایه‌گذاری خارجی در یک هفته

وی ادامه داد: مأموریت اصلی سازمان سرمایه‌گذاری در آستانه پنجاهمین سالروز تأسیس خود، تشویق سرمایه‌گذار خارجی و تسهیل‌گری در جذب منابع خارجی است که با اجرای قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی (فیپا)، تضمین می‌دهد که سرمایه‌گذاران خارجی بتوانند سود و اصل سرمایه خود را به ارز موردنظرشان از کشور خارج کنند.

سرپرست سازمان سرمایه‌گذاری از تحولات اخیر در وزارت اقتصاد و تأکید وزیر اقتصاد بر اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی خبر داد و بیان کرد: در ماه‌های اخیر، حتی در شرایط خاص مانند حملات رژیم صهیونیستی، جلسات هیئت سرمایه‌گذاری خارجی برگزار و طرح‌های متعددی تصویب شد. در هفته گذشته نیز 66 طرح با ارزش بیش از 625 میلیون دلار به تصویب رسید و در مجموع، بیش از 20 میلیارد دلار طرح سرمایه‌گذاری در یک سال اخیر در این سازمان مصوب شده است.

صدور مجوزهای بی‌نام و تجمیع درگاه‌ها برای تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی

وی همچنین از برنامه‌های جدید جهت تسهیل‌گری سرمایه‌گذاری خبر داد و گفت: تجمیع مجوزها در یک درگاه واحد و صدور مجوزهای بی‌نام برای طرح‌های سرمایه‌گذاری از جمله اقداماتی است که در دستور کار قرار دارد. این طرح‌ها باعث می‌شود سرمایه‌گذار خارجی با کمترین پیچیدگی و در سریع‌ترین زمان ممکن فعالیت خود را آغاز کند.

حیدری به دیگر اقدامات سازمان سرمایه‌گذاری جهت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور اشاره کرد و افزود: با مجموعه‌هایی که پیش‌تر در کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند نیز در حال مذاکره هستیم تا با رفع موانع، زمینه برای سرمایه‌گذاری مجدد آن‌ها فراهم شود. همچنین سازمان سرمایه‌گذاری با جدیت در حال مذاکره با سرمایه‌گذاران کشورهای مختلف است تا با ایجاد شفافیت و امنیت سرمایه‌گذاری، جریان ورود منابع خارجی به کشور را تقویت کند.

حیدری در پایان ابراز امیدواری کرد که این تلاش‌ها به نتایج مثبتی در راستای توسعه اقتصادی کشور منجر شود.

