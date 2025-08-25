ثبت سفارش سموم دفع آفات نباتی از امروز

به گزارش ایلنا، بنا بر اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، امروز سوم شهریور ۱۴۰۴ ثبت سفارشات سموم آغاز شد.

ثبت سفارشات جدید سموم دفع آفات نباتی برای ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۴ است و پایان دوره برای این اقلام انتهای سال اعلام شده است.

امسال واردات مواد اولیه کودهای شیمیایی کاهش بسیاری داشت و این امر در کنار خشکسالی و کاهش بارش بر عملکرد مزارع محصولات کشاورزی تأثیرگذار بود.

بنا بر گفته تولیدکنندگان سموم و آفت کش‌های کشور حدود ۶۰ درصد سموم تولید داخل کم خطر، ۲۲ درصد در سطح متوسط به لحاظ مخاطرات و ۱۸ درصد پرخطر هستند که بخشی از آنها امسال با انواع جدیدتر به استانداردهای ضروری نزدیک شده‌اند.

