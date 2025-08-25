خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ثبت سفارش سموم دفع آفات نباتی از امروز

ثبت سفارش سموم دفع آفات نباتی از امروز
کد خبر : 1677829
لینک کوتاه کپی شد.

بنا بر اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، امروز دوشنبه سوم شهریور ۱۴۰۴ ثبت سفارشات سموم دفع آفات نباتی آغاز شد.

به گزارش ایلنا، بنا بر اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، امروز سوم شهریور ۱۴۰۴ ثبت سفارشات سموم آغاز شد.

ثبت سفارشات جدید سموم دفع آفات نباتی برای ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۴ است و پایان دوره برای این اقلام انتهای سال اعلام شده است.

امسال واردات مواد اولیه کودهای شیمیایی کاهش بسیاری داشت و این امر در کنار خشکسالی و کاهش بارش بر عملکرد مزارع محصولات کشاورزی تأثیرگذار بود.

بنا بر گفته تولیدکنندگان سموم و آفت کش‌های کشور حدود ۶۰ درصد سموم تولید داخل کم خطر، ۲۲ درصد در سطح متوسط به لحاظ مخاطرات و ۱۸ درصد پرخطر هستند که بخشی از آنها امسال با انواع جدیدتر به استانداردهای ضروری نزدیک شده‌اند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور