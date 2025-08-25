به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، احمد مرزبان در نشست خبری امروز با بیان خبر خوش برای ساکنان پردیس اظهار داشت: توانستیم وعده خود را محقق کنیم و ٢٣۵٧ واحد مسکن مهر آماده بهره‌برداری شد.

وی با اشاره به تعیین تکلیف پیمانکاران بدحساب ادامه داد: تا به امروز ٧ قرارداد از پیمانکاران بد عهد و بد حساب را فسخ کردیم و از هفته آینده پیمانکاران جدید مشغول به کار می‌شوند.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس با بیان اینکه آسانسور مورد نیاز برای پروژه‌ها تامین شد، گفت: ١٠١ دستگاه آسانسور برای بهره‌برداری از ١٠٠٠ واحد مسکونی تامین شده است و پروژه‌ها بدون آسانسور به بهره برداری نمی‌رسند.

مرزبان همچنین درباره آخرین وضعیت پروژه مسکن مهر پردیس، اظهار داشت: باقیمانده پروژه مسکن مهر ١١ هزار و ۶٣٣ واحد بود که ٨٧٧ واحد آن در خرداد ماه افتتاح شد، همچنین ٢ هزار ٣٧۵ واحد آن هم شهریور ماه افتتاح می‌شود بنابراین از کل پروژه مسکن مهر ٨ هزار ٣٨٩ واحد باقیمانده است.

وی با اشاره به ساخت مدرسه‌های جدید در شهر جدید پردیس افزود: در سال تحصیلی ١۴٠۴ تعداد ٧ مدرسه به چرخه آموزشی پردیس اضافه شده است امیدواریم وزارت آموزش و پرورش نسبت تکمیل کادر آموزشی این مدارس اقدام کند.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس از تهاتر زمین با مطالبات پیمانکاران خبر داد و گفت: برای هزار هکتار اخذ سند به اسم دولت اقدام کردیم و از آنجایی که امسال در برنامه بودجه اجازه داده شده که از محل تهاتر املاک بتوانیم بدهی پیمانکاران را تسویه کنیم، نسبت به تسویه ٢٠٠ میلیارد تومان بدهی با پیمانکاران اقدام کردیم. در حال حاضر بدهی ثابت به پیمانکاران حدود ۶٠٠ میلیارد تومان است که ٢٠٠ میلیارد تومان از محل تهاتر تسویه شد و یک همت بدهی از پروژه‌های جاری هم در راه است که فعلا مشکلی در تامین مالی نداریم.

وی همچنین درباره آخرین وضعیت مترو پردیس گفت: مترو پردیس از مسائل مهم این شهر است چرا که رونق اقتصادی و آسایش مردم را به همراه خواهد داشت و فرایند آن در استانداری پیگیری می‌شود و درخواستم از استاندار این بود که برای مترو پردیس دستور ویژه داده شود.

مرزبان تاکید کرد: در شهر جدید پردیس دیگر زمینی برای احداث پروژه‌های مسکونی وجود ندارد و دولت پروژه‌های مسکن سازی در پردیس را خاتمه داده است.

وی همچنین درباره بارگذاری جمعیت برای پردیس گفت: افق جمعیتی پردیس در دهه ٧٠ حدود ١٠٠ هزار بود اما الان افق جمعیتی تا سال ١۴١٠ برای بارگذاری جمعیت ۴٠٠ هزار نفر در نظر گرفته شده است.

مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پردیس با بیان اینکه مشروط بر تامین مالی پرونده مسکن مهر پردیس تا پایان سال ١۴٠۵ بسته می‌شود، گفت: برای تکمیل و پایان پروژه مسکن مهر پردیس به ٢٠ همت نیاز داریم.

