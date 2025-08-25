خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ادامه آتش‌سوزی در پالایشگاه نفتی روسیه

ادامه آتش‌سوزی در پالایشگاه نفتی روسیه
کد خبر : 1677671
لینک کوتاه کپی شد.

آتش‌سوزی در پالایشگاه نفتی نووشاختینسک روسیه پس از حمله پهپادی اوکراین، برای چهارمین روز پیاپی ادامه یافت.

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، یوری اسلیوسار، فرماندار موقت منطقه روستوف اعلام کرد: آتش‌سوزی در پالایشگاه «نووشاختینسک» واقع در جنوب روسیه، از روز 21 اوت (پنجشنبه، ۳۰ مرداد) آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

این پالایشگاه که بیشتر سوخت را برای صادرات عرضه می‌کند، دارای ظرفیت تولید سالانه‌ ۵ میلیون تن نفت یا روزانه حدود ۱۰۰ هزار بشکه سوخت است.

به گفته فرماندار موقت منطقه روستوف، وی در نووشاختینسک نشستی برگزار کرده و در پیام تلگرامی نوشته است: حجم شعله‌های آتش‌ در پالایشگاه نفت «نووشاختینسک» اکنون کاهش یافته است.

اسلیوسار ادامه داد: آتش‌نشانان از روز در حال خاموش کردن آتش‌ در این مجتمع پالایشی که در نتیجه حمله پهپادی اوکراین آسیب دیده بود، هستند.

در عملیات واکنش اضطراری، ۴۱۲ نفر و ۱۵۰ قطعه تجهیزات مختلف از جمله قطارهای آتش‌نشانی به‌کار گرفته شده‌اند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور