به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، یوری اسلیوسار، فرماندار موقت منطقه روستوف اعلام کرد: آتش‌سوزی در پالایشگاه «نووشاختینسک» واقع در جنوب روسیه، از روز 21 اوت (پنجشنبه، ۳۰ مرداد) آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

این پالایشگاه که بیشتر سوخت را برای صادرات عرضه می‌کند، دارای ظرفیت تولید سالانه‌ ۵ میلیون تن نفت یا روزانه حدود ۱۰۰ هزار بشکه سوخت است.

به گفته فرماندار موقت منطقه روستوف، وی در نووشاختینسک نشستی برگزار کرده و در پیام تلگرامی نوشته است: حجم شعله‌های آتش‌ در پالایشگاه نفت «نووشاختینسک» اکنون کاهش یافته است.

اسلیوسار ادامه داد: آتش‌نشانان از روز در حال خاموش کردن آتش‌ در این مجتمع پالایشی که در نتیجه حمله پهپادی اوکراین آسیب دیده بود، هستند.

در عملیات واکنش اضطراری، ۴۱۲ نفر و ۱۵۰ قطعه تجهیزات مختلف از جمله قطارهای آتش‌نشانی به‌کار گرفته شده‌اند.

انتهای پیام/