ادامه آتشسوزی در پالایشگاه نفتی روسیه
آتشسوزی در پالایشگاه نفتی نووشاختینسک روسیه پس از حمله پهپادی اوکراین، برای چهارمین روز پیاپی ادامه یافت.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، یوری اسلیوسار، فرماندار موقت منطقه روستوف اعلام کرد: آتشسوزی در پالایشگاه «نووشاختینسک» واقع در جنوب روسیه، از روز 21 اوت (پنجشنبه، ۳۰ مرداد) آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
این پالایشگاه که بیشتر سوخت را برای صادرات عرضه میکند، دارای ظرفیت تولید سالانه ۵ میلیون تن نفت یا روزانه حدود ۱۰۰ هزار بشکه سوخت است.
به گفته فرماندار موقت منطقه روستوف، وی در نووشاختینسک نشستی برگزار کرده و در پیام تلگرامی نوشته است: حجم شعلههای آتش در پالایشگاه نفت «نووشاختینسک» اکنون کاهش یافته است.
اسلیوسار ادامه داد: آتشنشانان از روز در حال خاموش کردن آتش در این مجتمع پالایشی که در نتیجه حمله پهپادی اوکراین آسیب دیده بود، هستند.
در عملیات واکنش اضطراری، ۴۱۲ نفر و ۱۵۰ قطعه تجهیزات مختلف از جمله قطارهای آتشنشانی بهکار گرفته شدهاند.