وزیر راه و شهرسازی وارد مشهد شد

وزیر راه و شهرسازی وارد مشهد شد
وزیر راه و شهرسازی به نمایندگی از دولت، با هدف افتتاح ۱۲۹۶ پروژه دولت با اعتبار ۴۳ هزار میلیارد تومان و آغاز عملیات اجرایی ۶۹ پروژه با اعتبار پیش‌بینی‌شده ۱۶ هزار و ۵۸۶ میلیارد تومان در بخش‌های مختلف حمل و نقل و هواشناسی، مسکن، عمرانی، خدماتی، کشاورزی، صنعتی و شهری وارد فرودگاه مشهد شد.

به گزارش ایلنا از وزارت راه و شهرسازی، به منظور افتتاح و بهره‌برداری از برخی پروژه‌های مسکن و شهرسازی و حمل‌ونقل وارد استان خراسان رضوی شد.

وزیر راه و شهرسازی به نمایندگی از دولت و با هدف افتتاح ۱۲۹۶ پروژه دولت با اعتبار ۴۳ هزار میلیارد تومان و آغاز عملیات اجرایی ۶۹ پروژه با اعتبار پیش‌بینی‌شده ۱۶ هزار و ۵۸۶ میلیارد تومان در بخش‌های مختلف حمل‌ونقل و هواشناسی، مسکن، عمرانی، خدماتی، کشاورزی، صنعتی و شهری به استان خراسان رضوی سفر کرده است.

یکی از برنامه‌های اصلی این سفر، حضور وزیر در «شورای اداری» و افتتاح وبیناری پروژه‌های دولت در ۶ محور اصلی است. پس از آن جلسه‌ای با مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی برگزار می‌شود.

در ادامه، وزیر راه و شهرسازی از سایت نهضت ملی مسکن «مهرگان مشهد» بازدید خواهد کرد و پس از آن بازدیدی از دو پروژه مهم حمل و نقل شامل «آزادراه مشهد－چناران» و "قطار حومه‌ای مشهد－گلبهار" انجام خواهد شد که به دلیل هم‌جواری، بازدید از هر دو پروژه در یک نقطه انجام می‌گیرد.

همچنین، وزیر راه و شهرسازی در این سفر دیدار با خانواده معظم شهید والامقام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، «مجتبی عرفانیان ثابت صفار» خواهد داشت.

در روز دوم سفر وزیر راه و شهرسازی «سه‌راهی شادمهر» افتتاح و از باند دوم محور بجستان- فردوس بازدید خواهد شد.

افتتاح مسکن در گناباد و بازدید از پروژه‌ها حوزه حمل و نقل از دیگر برنامه‌های این سفر در گناباد است.

پس از آن، وزیر به سمت شهرستان گناباد حرکت خواهد کرد و در مراسم افتتاحیه و بازدید از پروژه‌های این شهرستان حضور خواهد یافت.

گفتنی است این سفر با هدف افتتاح و بازدید از پروژه‌های شاخص حوزه راه و شهرسازی در استان خراسان رضوی و پروژه‌های مربوط به هفته دولت ۱۴۰۴ در این استان برنامه‌ریزی شده است.

شایان ذکر است، هوشنگ بازوند مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، رضا اکبری رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، محمد امیرانی مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، جبارعلی ذاکری مدیرعامل شرکت راه‌آهن، محمدرضا هاشمی نیا مشاور وزیر راه و شهرسازی، بهروز رحیمی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی، علی نبیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، رضا رضایی مدیرکل حوزه وزارتی، عبدالرضا گلپایگانی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران و سیدعبدالله ارجائی معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت، وزیر راه و شهرسازی را در این سفر همراهی می‌کنند.

