۱۷۰ همت پروژه سرمایه گذاری در بنادر کشور در حال اجراست
به گزارش ایلنا، سعید رسولی با بیان اینکه «خانواده بزرگ بنادر و دریانوردی» آماده بهرهبرداری از طرحهای متعدد در هفته دولت است، اظهار داشت: این طرحها در قالب افزایش تجهیزات، ارتقای ظرفیت تخلیه و بارگیری، ساخت شناورهای چندمنظوره امداد و نجات و راهنما و همچنین توسعه اسکلهها در تقریباً تمامی بنادر شمالی و جنوبی کشور اجرایی شدهاند.
تأکید بر تولید داخل و رفع مشکل ترافیک بنادر
وی با اشاره به اینکه بسیاری از شناورهای مورد بهرهبرداری با توان متخصصان داخلی ساخته شدهاند، افزود: موضوع ترافیک درون بنادر و مسیرهای منتهی به آنها که از چالشهای اصلی بود، با این پروژهها مرتفع شده است. این اقدامات بهویژه در «شهر-بنادر» که درون شهرها واقع شدهاند، موجب ایجاد رفاه و آسایش برای ساکنان مناطق مجاور خواهد شد.
رسولی تاکید کرد که ۱۷۰ همت پروژه سرمایه گذاری در بنادر کشور در حال اجرا است که در هفته دولت بخشی از آن شامل پروژه های بخش خصوصی و دولتی به بهره برداری رسیده یا عملیات اجرایی آن آغاز می شود، این طرحها شامل پروژههای گستردهای از توسعه زیرساختهایی مانند اسکلهها، تجهیزات، ساخت شناورهای امدادی و راهنما (ساخت داخل) و همچنین ساماندهی ترافیک محورهای منتهی به بنادر شمال و جنوب کشور است.
بازنگری دستورالعملها برای تسهیل حضور سرمایهگذاران
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از بازنگری و تسهیل کلیه فرآیندها، دستورالعملها و بخشنامههای ناظر بر سرمایهگذاری غیردولتی در دولت چهاردهم خبر داد و گفت: با این اقدام و بر اساس بازخورد سرمایهگذاران، موفق شدیم چندین طرح بزرگ متوقفشده را احیا و به چرخه کار بازگردانیم.
انعقاد قرارداد با چندین کشور همسایه برای سرمایهگذاری
وی با بیان اینکه امروز متقاضیانی از کشورهای همسایه بهویژه کشورهای محصور در خشکی برای بهرهبرداری از ظرفیت آبهای آزاد ایران وجود دارند، افزود: هماکنون با بیش از پنج کشور برای سرمایهگذاری در بنادر شمالی و جنوبی در حال گفتوگو هستیم. قراردادهایی با برخی منعقد شده و در حال اجراست و قراردادهای دیگری نیز در آستانه امضا هستند.
نقش کلان بخش غیردولتی در جهش تولید اقتصادی
رسولی با تأکید بر شعار سال «سرمایهگذاری برای تولید»، نقش بخش غیردولتی را در رونق اقتصادی و پرهیز از انحصار بسیار حیاتی خواند و گفت: اگر دولتیها فقط نقش پشتیبانی داشته باشند و اجازه دهند بخش غیردولتی فعالیت کند، قطعاً اثرات سریعتری خواهیم دید.
اولویت توسعه ترانزیت با نگاه لجستیک یکپارچه
وی در پایان با اشاره به اهمیت موضوع ترانزیت در برنامه هفتم توسعه، خاطرنشان کرد: ما باید با نگاهی لجستیکی به مأموریتهای خود بنگریم و بنادر، ریل، جاده و انبارداری را به عنوان یک بسته یکپارچه لجستیکی، به صورت متوازن مدیریت کنیم. تنها در این صورت است که میتوانیم این موقعیت استراتژیک و نعمت خدادادی را از یک ظرفیت اسمی به یک عملکرد واقعی تبدیل کنیم. امروز در سازمان بنادر و دریانوردی، با رویکردی که مقام عالی وزارت دارند، موضوع همافزایی بخشهای مختلف حملونقل با هدف توسعه ظرفیت ترانزیت را در دستور کار داریم.