مهلت صادرات کالا توسط کارتهای بازرگانی غیرتولیدی تمدید شد
اجرای بخشنامه ارائه ضمانت نامه بانکی برای صادرات کالا توسط کارتهای بازرگانی غیرتولیدی فاقد رتبه بندی که مقرر بود از ۲۴ مردادماه عملیاتی شود، تا ۱۲ شهریور تعلیق شد.
به گزارش ایلنا، سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: اجرای بخشنامه شماره ۵۶۳۳۱۱۸ مورخ ۲۴/۰۴/۱۴۰۴ سازمان توسعه تجارت ایران که مقرر کرده بود از ۲۴ مردادماه، صادرات کالا توسط کارتهای بازرگانی غیرتولیدی فاقد رتبه بندی صرفاً با ارائه ضمانت نامه بانکی امکان پذیر باشد، تا تاریخ ۱۲ شهریورماه تعلیق شد.
بر این اساس افراد متقاضی میبایست تا پایان مهلت تعیین شده، مقدمات لازم از جمله اخذ و ارائه ضمانت نامه بانکی را تا تاریخ مذکور فراهم آورند.