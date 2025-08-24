بهره برداری از یک نیروگاه خورشیدی ۶ مگاواتی با حضور وزیر کشور

به گزارش ایلنا، معاون وزیر نیرو و رییس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) با اعلام این خبر گفت : فردا و در قالب پویش ایران آباد ، بهره برداری از فاز نخست نیروگاه خورشیدی میاندره در استان های سمنان با حضور وزیر کشور آغاز می شود.

محسن طرز طلب با بیان اینکه فاز نخست نیروگاه میاندره به ظرفیت ۶ مگاوات فردا با حضور وزیر کشور به بهره برداری خواهد رسید افزود؛ این نیروگاه در قالب ۳ بلوک ۳ مگاواتی در حال احداث است که فاز نخست آن به ظرفیت ۶ مگاوات (‌در‌قالب ۲ بلوک ۳ مگاواتی) فردا به بهره برداری خواهد رسید.

طرزطلب با اشاره به اینکه فاز نخست این نیروگاه با سرمایه‌گذاری ۱۸۰ میلیارد تومان به مرحله بهره‌برداری رسیده و به مدار تولید برق کشور متصل شده است خاطرنشان کرد: با بهره‌برداری از این فاز، سالانه حدود ۱۱ میلیون کیلووات‌ساعت برق تولید می‌شود که معادل صرفه‌جویی ۳ میلیون لیتر در مصرف گازوئیل است.

براساس این گزارش نیروگاه‌ها ی خورشیدی به دلیل استقرار در مجاورت خطوط توزیع، کمترین میزان اتلاف برق را دارند. همچنین‌با آزادسازی ظرفیت خطوط انتقال و فوق توزیع، زمینه برای احداث نیروگاه‌های جدید در کنار این خطوط فراهم می‌سازد.

عدم نیاز به احداث خط و پست انتقال موجب کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت اجرای پروژه‌ها برای اتصال به شبکه سراسری از جمله مزایای نیروگاه‌های خورشیدی به شمار می رود.

انتهای پیام/