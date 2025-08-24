خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بهره برداری از یک نیروگاه خورشیدی ۶ مگاواتی با حضور وزیر کشور

بهره برداری از یک نیروگاه خورشیدی ۶ مگاواتی با حضور وزیر کشور
کد خبر : 1677425
لینک کوتاه کپی شد.

معاون وزیر نیرو خبر داد: فردا و در قالب پویش ایران آباد ، بهره برداری از یک نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 6 مگاوات در کشور آغاز می شود.

به گزارش ایلنا، معاون وزیر نیرو و رییس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا)  با اعلام این خبر گفت : فردا و در قالب پویش ایران آباد ، بهره برداری از فاز نخست نیروگاه خورشیدی میاندره  در استان های سمنان با حضور وزیر کشور آغاز می شود.

محسن طرز طلب با بیان اینکه فاز نخست نیروگاه میاندره  به ظرفیت ۶ مگاوات فردا با حضور وزیر کشور به بهره برداری خواهد رسید افزود؛  این نیروگاه در قالب ۳ بلوک ۳ مگاواتی در حال احداث است که فاز نخست آن به ظرفیت ۶ مگاوات (‌در‌قالب  ۲ بلوک ۳ مگاواتی)  فردا به بهره برداری خواهد رسید.

طرزطلب با اشاره به اینکه  فاز نخست این نیروگاه با سرمایه‌گذاری ۱۸۰ میلیارد تومان به مرحله بهره‌برداری رسیده و به مدار تولید برق کشور متصل شده است خاطرنشان کرد: با بهره‌برداری از این فاز، سالانه حدود ۱۱ میلیون کیلووات‌ساعت برق تولید می‌شود که معادل صرفه‌جویی ۳ میلیون لیتر در مصرف گازوئیل است.

براساس این گزارش نیروگاه‌ها ی خورشیدی به دلیل استقرار در مجاورت خطوط توزیع، کمترین میزان اتلاف برق را دارند. همچنین‌با آزادسازی ظرفیت خطوط انتقال و فوق توزیع، زمینه برای احداث نیروگاه‌های جدید در کنار این خطوط فراهم می‌سازد.

عدم نیاز به احداث خط و پست انتقال موجب کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت اجرای پروژه‌ها برای اتصال به شبکه سراسری  از جمله مزایای نیروگاه‌های خورشیدی به شمار می رود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور