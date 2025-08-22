خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جبران خسارت وسایل برقی آسیب‌دیده در اثر نوسانات برق

جبران خسارت وسایل برقی آسیب‌دیده در اثر نوسانات برق
کد خبر : 1676803
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل توانیر:گفت: اگر در اثر قطع و وصل شدن برق به وسایل برقی مردم آسیب وارد شود، تدابیری برای جبران خسارت‌ها اندیشیده شده است.

به گزارش ایلنا از توانیر، رجبی مشهدی اعلام کرد: مشترکان می‌توانند از طریق سامانه bimeh.tavan.org شناسه قبض خود را ثبت کرده و یک شماره پیگیری دریافت کنند.

بر اساس این فرآیند، کارشناسان بیمه به محل مراجعه کرده و پس از بررسی، در صورت تأیید، خسارت‌های وارد شده به تجهیزات یا حوادث ناشی از نوسانات برق پرداخت خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور