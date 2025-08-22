به گزارش ایلنا از توانیر، رجبی مشهدی اعلام کرد: مشترکان می‌توانند از طریق سامانه bimeh.tavan.org شناسه قبض خود را ثبت کرده و یک شماره پیگیری دریافت کنند.

بر اساس این فرآیند، کارشناسان بیمه به محل مراجعه کرده و پس از بررسی، در صورت تأیید، خسارت‌های وارد شده به تجهیزات یا حوادث ناشی از نوسانات برق پرداخت خواهد شد.

