آغاز عرضه ۱۴ هزار میلیارد ریال کالا در مزایده اموال تملیکی

به گزارش ایلنا، مزایده سراسری ۲۹۳ اموال منقول از امروز چهارشنبه ۲۹ مرداد ماه آغاز و تا ۵ شهریورماه ادامه خواهد داشت. در این مزایده ۲۷ استان حضور دارند و ۴۶۳ پارتی انواع کالا با قیمت پایه بیش از ۱۴ هزار میلیارد ریال عرضه شده است.

در این مزایده انواع کالاها از قبیل ماشین آلات نقلیه سنگین و راهسازی، انواع خودرو سواری ایرانی و خارجی، لوازم یدکی وسایط نقلیه، لوازم خانگی برقی و غیر برقی، تجهیزات مخابراتی، تجهیزات لرزه نگاری، تجهیزات پزشکی، انواع لپ تاپ و لوازم جانبی، موتورسیکلت و … عرضه شده است.

بر اساس اطلاعات جدول زمان بندی، علاقه مندان می‌توانند با دریافت اطلاعات مزایده از طریق سامانه ستاد تدارکات الکترونیک دولت به نشانی eauc.setadiran.ir و یا تارنمای سازمان اموال تملیکی، از کالاهای عرضه شده بازدید به عمل آورده و پیشنهادهای قیمتی خود را در سامانه مذکور ثبت نمایند.

بازدید از کالاهای مطرح شده، در تمامی ایام هفته از ساعت ۶ الی ۱۳ امکانپذیر است و آخرین مهلت بازدید و ارائه پیشنهاد ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۵ شهریورماه خواهد بود.

همچنین ۱۱ شهریورماه نیز رمزگشایی صورت گرفته و اسامی برندگان اعلام می‌شود.