آغاز عرضه ۱۴ هزار میلیارد ریال کالا در مزایده اموال تملیکی

کد خبر : 1675961
در مزایده ۲۹۳ اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال‌تملیکی که از صبح امروز آغاز شده است در مجموع بیش از ۱۴ هزار میلیارد ریال کالا عرضه شده است.

به گزارش ایلنا، مزایده سراسری ۲۹۳ اموال منقول از امروز چهارشنبه ۲۹ مرداد ماه آغاز و تا ۵ شهریورماه ادامه خواهد داشت. در این مزایده ۲۷ استان حضور دارند و ۴۶۳ پارتی انواع کالا با قیمت پایه بیش از ۱۴ هزار میلیارد ریال عرضه شده است.

در این مزایده انواع کالاها از قبیل ماشین آلات نقلیه سنگین و راهسازی، انواع خودرو سواری ایرانی و خارجی، لوازم یدکی وسایط نقلیه، لوازم خانگی برقی و غیر برقی، تجهیزات مخابراتی، تجهیزات لرزه نگاری، تجهیزات پزشکی، انواع لپ تاپ و لوازم جانبی، موتورسیکلت و … عرضه شده است.

بر اساس اطلاعات جدول زمان بندی، علاقه مندان می‌توانند با دریافت اطلاعات مزایده از طریق سامانه ستاد تدارکات الکترونیک دولت به نشانی eauc.setadiran.ir و یا تارنمای سازمان اموال تملیکی، از کالاهای عرضه شده بازدید به عمل آورده و پیشنهادهای قیمتی خود را در سامانه مذکور ثبت نمایند.

بازدید از کالاهای مطرح شده، در تمامی ایام هفته از ساعت ۶ الی ۱۳ امکانپذیر است و آخرین مهلت بازدید و ارائه پیشنهاد ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۵ شهریورماه خواهد بود.

همچنین ۱۱ شهریورماه نیز رمزگشایی صورت گرفته و اسامی برندگان اعلام می‌شود.

 

