قطع برق ۱۰۰ سازمان ملی و استانی در تهران
در راستای اجرای برنامههای مدیریت مصرف و کنترل بار شبکه، امروز برق ۱۰۰ مشترک اداری شهر تهران شامل سازمان های ملی و استانی به دلیل عدم رعایت الزامات صرفه جویی انرژی قطع شد.
به گزارش ایلنا از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ؛ به دنبال کاهش ذخایر آبی و توان تولید نیروگاه های برق آبی و همچنین نزدیک شدن موج جدید گرمای هوا و با توجه به ضرورت مدیریت مصرف برق و لزوم همکاری تمامی مشترکان به ویژه دستگاه های اجرایی و ادارات، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اقدامات نظارتی خود را در حوزه کنترل مصرف انرژی مشترکان اداری تشدید کرد.
در همین راستا روز دوشنبه؛ ۲۷ مردادماه برق ۱۰۰ اداره به دلیل بیتوجهی به دستورالعمل های مدیریت مصرف برق قطع شد.
این شرکت ضمن قدردانی از بخش قابل توجهی از ادارات و سازمانهایی که در این مدت با رعایت دستورالعملهای مدیریت مصرف همراهی لازم را در مدیریت توزیع انرژی داشتهاند با توجه به تداوم استقرار هوای گرم در کشور تاکید می نماید با اجرای طرح های نظارتی مستمر به صورت میدانی از طریق بازرسین برق و ظرفیت های کنتور های هوشمند تا پایان شهریورماه، اداراتی که مطابق مصوبه ابلاغی هیات دولت اقدام به کاهش مصرف برق نکنند مشمول قطع برق خواهند شد.