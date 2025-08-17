خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تحویل دیرهنگام خودرو تخلف است

تحویل دیرهنگام خودرو تخلف است
کد خبر : 1674787
لینک کوتاه کپی شد.

یک مقام مسئول با بیان اینکه تحویل دیرهنگام خودرو تخلف است و خریداران می‌توانند شکایت کنند، گفت: پرونده شرکت‌های متخلف پیش‌فروش خودرو به دستگاه قضائی ارجاع شد.

به گزارش ایلنا، قاسم پالوج مدیرکل بازرسی کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اظهار کرد: همه شرکت‌های عرضه کننده خودرو قبل از هر گونه پیش فروش باید مجوز کمیته خودرویی وزارت صمت را دریافت کنند و میزان پیش فروش آنها با توجه به توان تأمین قطعات و توان عرضه خودرو تعیین شود.

وی ادامه داد: برخی از شرکت‌ها بدون مجوز اقدام به پیش فروش کرده‌اند و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، پرونده آنها را به مراجع قضائی ارسال کرده است.

پالوج گفت: از طرفی مطابق رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تحویل ندادن به موقع خودرو جز تخلفات ناشی از عدم ایفای تعهدات است و خریداران می‌توانند در محاکم قضائی طرح شکایت کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور