تحویل دیرهنگام خودرو تخلف است
یک مقام مسئول با بیان اینکه تحویل دیرهنگام خودرو تخلف است و خریداران میتوانند شکایت کنند، گفت: پرونده شرکتهای متخلف پیشفروش خودرو به دستگاه قضائی ارجاع شد.
به گزارش ایلنا، قاسم پالوج مدیرکل بازرسی کالاهای سرمایهای سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اظهار کرد: همه شرکتهای عرضه کننده خودرو قبل از هر گونه پیش فروش باید مجوز کمیته خودرویی وزارت صمت را دریافت کنند و میزان پیش فروش آنها با توجه به توان تأمین قطعات و توان عرضه خودرو تعیین شود.
وی ادامه داد: برخی از شرکتها بدون مجوز اقدام به پیش فروش کردهاند و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، پرونده آنها را به مراجع قضائی ارسال کرده است.
پالوج گفت: از طرفی مطابق رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تحویل ندادن به موقع خودرو جز تخلفات ناشی از عدم ایفای تعهدات است و خریداران میتوانند در محاکم قضائی طرح شکایت کنند.