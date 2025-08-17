تحویل دیرهنگام خودرو تخلف است

به گزارش ایلنا، قاسم پالوج مدیرکل بازرسی کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اظهار کرد: همه شرکت‌های عرضه کننده خودرو قبل از هر گونه پیش فروش باید مجوز کمیته خودرویی وزارت صمت را دریافت کنند و میزان پیش فروش آنها با توجه به توان تأمین قطعات و توان عرضه خودرو تعیین شود.

وی ادامه داد: برخی از شرکت‌ها بدون مجوز اقدام به پیش فروش کرده‌اند و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، پرونده آنها را به مراجع قضائی ارسال کرده است.

پالوج گفت: از طرفی مطابق رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تحویل ندادن به موقع خودرو جز تخلفات ناشی از عدم ایفای تعهدات است و خریداران می‌توانند در محاکم قضائی طرح شکایت کنند.

