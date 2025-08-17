رئیس اتاق بازرگانی ایران:
مذاکرات FATF روزنه امید برای فعالان اقتصادی
رئیس اتاق بازرگانی ایران از گشایش روزنه امیدی در مذاکرات با FATF پس از تصویب کنوانسیون پالرمو خبر داد و افزود: پذیرش کنوانسیون CFT میتواند شفافیت مالی ایران را تقویت کرده و ارتباطات اقتصادی با جهان را گسترش دهد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بیست و پنجمین جلسه هیات نمایندگان دوره دهم اتاق بازرگانی ایران که در روز یکشنبه 26 مردادماه برگزار شد، گفت: امروز ما در اتاق، انتخابات کمیسیونهای تخصصی ۲۰ گانه به عنوان بازوی مشورتی بزرگ اتاق ایران را داشتیم که در دوره دو ساله اخیر فعالیتهای اثربخشی در قالب نشستهای کارشناسی، برگزاری همایشهای علمی و تخصصی، انعقاد تفاهمنامهها، گسترش همکاریهای مشترک با دستگاههای اجرایی و فراهمسازی بستری برای همفکری و طرح دیدگاههای گوناگون ذینفعان کارشناسان و نخبگان را ساماندهی کردند.
وی ادامه داد: کمیسیونهای تخصصی اتاق از طریق تقویت جریان تصمیمسازی اقتصادی اکنون با حضور فعال و مسئولانه، برگزاری انتخابات رئیس و اعضای هیاترئیسه کمیسیونها را پیش رو دارند که امیدواریم انتخاباتی که با اخلاقمداری و تخصصگرایی زمینه تقویت هرچه بیشتر کمیسیون های تخصصی را فراهم کرد، انتخاب رئیس و هیئت رئیسه جدید کمیسیونها مانند گذشته در اجرای مسئولیتهای وزین خودشون در اتاق بازرگانی بسیار موثر باشند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: موضوع مهمی که مربوط به گزارش مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران است، گزارش شامخ است که به عنوان ابزار مهم برای ارزیابی وضعیت اقتصادی و پیشبینی روند آینده فعالیتهای اقتصادی علامتهایی از قرارگیری وضعیت تولید در روند بهبود و در واقع بازگشت از شرایط جنگ را نشان میدهد. هرچند گزارش شامخ در تیرماه ۱۴۰۴ نسبت به خرداد روند بهبود را نشان میدهد؛ اما کماکان به منظور دستیابی به شرایط رونق اقتصادی نیازمند تدابیر بیشتری است.
حسن زاده با اشاره به جزئیات نتایج پایش ملی محیط کسب و کار ایران در فصل بهار ۱۴۰۴ نیز نشان میدهد که اوضاع محیط کسب و کار نسبت به زمستان ۱۴۰۳ نسبتاً بهتر شده اما همچنان مؤلفههای غیر قابل پیشبینی تغییرات قیمت مواد اولیه و دشواریهای تامین مالی از بانکها در وضعیت مناسبی قرار ندارد. بنابراین انتظار میرود دولتمردان و سیاستگذاران برای بهبود این مولفه چارهاندیشی اساسی داشته باشند. به همین جهت پیشنهاد میشود برای حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط حمایتهای پسا جنگ به دلیل شرایط نااطمینانیهایی که بر اقتصاد کشورمان و منطقه سایه افکنده است در نظر گرفته شود. این در حالی است که برای حفظ ظرفیت اشتغال کشور و رشد اقتصادی توسط بنگاههای کوچک و توسعه صادرات و ارزآوری لازم است برای منسجم کردن حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط را بیشتر توجه داشته باشیم.
وی گفت: پس از تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به نظر میرسد پذیرش CFT بهعنوان کنوانسیون مکمل پالرمو، میتواند گام مؤثر دیگری در راستای اعتمادسازی ایران برای شفافیت مالی در سطح جهانی بهرغم همه موانع و توطئهها دیده شود. در صورت کامل شدن ضلع چهارم کنوانسیونهای FATF ، مسیر برای تعامل با این نهاد و طبیعتا گسترش ارتباط اقتصادی ایران با دنیا هموارتر خواهد شد.
حسنزاده، در تبیین مواضع اتاق ایران درباره تنشزدایی در روابط بینالمللی گفت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همواره از مذاکرات بینالمللی و تنشزدایی با محوریت حفظ منافع و امنیت ملی حمایت کرده است. معتقدیم تیم مذاکرهکننده کشورمان با درایت و به پشتوانه رهبری بهترین مواضع و تصمیمات را اتخاذ میکند. در این میان، مردم و جامعه فعالان اقتصادی لازم است از خود و از کشور در برابر عملیات روانی که از سوی دشمن طراحی و اجرا میشود و هر روز شکل جدیدی نیز به خود میگیرد، مراقبت کنند.