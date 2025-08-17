سایپا در تعطیلات تابستانی رکورد زد/ تکمیل ۸ هزار دستگاه خودرو در ۵ روز

به گزارش ایلنا و به نقل از سایپا نیوز، این گروه خودروسازی طی پنج روز تعطیلات تابستانی و با برنامه‌ریزی دقیق در تأمین قطعات و هماهنگی مؤثر با زنجیره تأمین، موفق شد حدود ۸ هزار دستگاه خودرو از جمله خودروهای اطلس، شاهین، سهند، کوییک و ... را تکمیل و آماده تحویل به مشتریان کند. همچنین در یک روز با تکمیل ۳ هزار دستگاه خودرو، رکوردی تازه در تاریخ فعالیت‌های تکمیل‌کاری سایپا به ثبت رسید.

رکوردهای به‌دست‌ آمده در افزایش سرعت تکمیل‌کاری خودروها، نتیجه همکاری گسترده قطعه‌سازان و تلاش بی‌وقفه کارکنان سایپا در ایام تعطیلات است؛ دستاوردی که بیانگر ظرفیت بالای این گروه خودروسازی برای استمرار تولید پایدار و باکیفیت در آینده محسوب می‌شود.

