خبرگزاری کار ایران
سایپا در تعطیلات تابستانی رکورد زد/ تکمیل ۸ هزار دستگاه خودرو در ۵ روز

سایپا در تعطیلات تابستانی رکورد زد/ تکمیل ۸ هزار دستگاه خودرو در ۵ روز
سایپا در ایام تعطیلات تابستانی با تکمیل ۸ هزار دستگاه خودروی ناقص و ثبت رکورد روزانه ۳ هزار دستگاه، عملکردی بی‌سابقه را به نام خود ثبت کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از سایپا نیوز،  این گروه خودروسازی طی پنج روز تعطیلات تابستانی و با برنامه‌ریزی دقیق در تأمین قطعات و هماهنگی مؤثر با زنجیره تأمین، موفق شد حدود ۸ هزار دستگاه خودرو از جمله خودروهای اطلس، شاهین، سهند، کوییک و ... را تکمیل و آماده تحویل به مشتریان کند. همچنین در یک روز با تکمیل ۳ هزار دستگاه خودرو، رکوردی تازه در تاریخ فعالیت‌های تکمیل‌کاری سایپا به ثبت رسید.

رکوردهای به‌دست‌ آمده در افزایش سرعت تکمیل‌کاری خودروها، نتیجه همکاری گسترده قطعه‌سازان و تلاش بی‌وقفه کارکنان سایپا در ایام تعطیلات است؛ دستاوردی که بیانگر ظرفیت بالای این گروه خودروسازی برای استمرار تولید پایدار و باکیفیت در آینده محسوب می‌شود.

