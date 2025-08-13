وصول 5 همت مطالبات بانک صادرات ایران از موسسه ثامن الائمه

به گزارش روابط‌ عمومی بانک صادرات ایران، احمد کارگر مطلق با اعلام این خبر گفت: در سال 1390 قراردادی بین بانک صادرات ایران و تعاونی اعتبار ثامن‌الائمه منعقد شد که طی آن قرارداد، امکان بهره‌مندی مشتریان تعاونی از خدمات خودپردازهای بانک صادرات ایران فراهم شد و تعاونی باید نسبت به تسویه بدهی طبق قرارداد به بانک صادرات ایران اقدام می‌کرد. ولی از سال 1396 به دلیل بحران مالی بوجود آمده، مطالبات بانک اقدام نشده باقی ماند و تعاونی قادر به تسویه بدهی خود نشد و همین مسأله موجب ایجاد مطالبات از تعاونی شد.

وی افزود: با توجه به اینکه بدهی مذکور، مورد پیگیری بازرس و حسابرس قانونی بانک صادرات ایران در سنوات اخیر بوده و مجامع عمومی عادی سالیانه بانک، وصول مطالبات بانک از این تعاونی اعتبار را جز تکالیف هیئت‌مدیره قرار داده بود، از این رو پیگیری مستمر مطالبات مذکور در دستور کار معاونت حقوقی و وصول مطالبات بانک قرار گرفت.

کارگر مطلق اظهار کرد: اصل مطالبات بانک مبلغ حدود 60 هزار میلیارد ریال است که تاکنون 46 هزار میلیارد ریال آن وصول شده که الباقی مطالبات بانک با توجه به تعامل و توافقات موجود با بانک سپه در آینده نزدیک تسویه و پرداخت خواهد شد.

معاون مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: بعد از بحران مالی بوجود آمده برای تعاونی ثامن‌الائمه و انحلال آن، دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی به بانک انصار انتقال و متعاقباً بعد از ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه، این بدهی هم به بانک سپه منتقل شد.

وی افزود: براساس مذاکرات صورت گرفته در سال گذشته با بانک سپه و بانک مرکزی، مقرر شده بود مبلغ 60 هزار میلیارد ریال از مطالبات بانک در قالب واگذاری دارایی‌های مورد تأیید، به بانک صادرات ایران منتقل شود و در راستای اجرای توافقات به عمل آمده با بانک سپه، تاکنون چهار ملک در تهران، مشهد و قم به ارزش کارشناسی حدود 46 هزار میلیارد ریال به بانک صادرات ایران منتقل که در خصوص یک رقبه از املاک، با توجه به تفاهم و توافق حاصله با تعدادی از بانک‌ها، قسمتی از مالکیت آن به بانک‌های متقاضی منتقل و مبلغ حدود 12 هزار میلیارد ریال به صورت نقدی دریافت شده است.

کارگر مطلق اظهار کرد: مذاکرات لازم با بانک مرکزی و بانک سپه برای ارائه برنامه و اخذ مجوزات و مصوبات لازم و تسویه مانده مطالبات در جریان است و امیدواریم در آینده نزدیک با توجه به مساعدت و همراهی بانک سپه، شاهد وصول بقیه مطالبات و تسویه آن باشیم.

انتهای پیام/