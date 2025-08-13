خبرگزاری کار ایران
واکنش ایرانسل به افزایش تعرفه بسته‌های اینترنتی

اپراتور ایرانسل با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به اخبار منتشر شده در برخی کانال‌های تلگرامی درباره افزایش نرخ بسته‌های اینترنت خود واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، در روزهای اخیر، برخی کانال‌های تلگرامی با انتشار مطالبی مدعی شدند که قیمت بسته‌های اینترنت ایرانسل افزایش یافته است. این موضوع با واکنش رسمی ایرانسل همراه شد.

روابط عمومی این اپراتور در اطلاعیه‌ای با عنوان تکذیبیه اعلام کرد: هیچ‌ یک از بسته‌های اینترنت ایرانسل از دی‌ماه سال ۱۴۰۲ تا امروز تغییر قیمتی نداشته و تمامی شایعات مربوط به افزایش نرخ، بی‌اساس است.

ایرانسل در این تکذیبیه آورده است:  در پی انتشار مطلبی در برخی کانال‌های تلگرامی، مبنی بر افزایش قیمت بسته‌های اینترنت همراه ایرانسل، به اطلاع می‌رساند که قیمت هیچ‌ یک از بسته‌های اینترنت ایرانسل، از دی ماه سال ۱۴۰۲ تاکنون، تغییری نداشته است و این ادعا تکذیب می‌شود.

