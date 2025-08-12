به گزارش ایلنا و به نقل روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، در نشستی با حضور سیدکاظم مرتضوی اسکویی معاون شعب بانک صادرات ایران، روح‌اله ذوالفقاری معاون اعتباری صندوق نوآوری و شکوفایی، مجید خلفی مدیر شعب منطقه غرب تهران و غلامرضا طالبیان رئیس اداره کل بانکداری شرکتی بانک صادرات ایران، بر توسعه همکاری‌های دوجانبه و پشتیبانی گسترده‌تر از شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید شد.

سیدکاظم مرتضوی اسکویی در این نشست با اشاره به جایگاه ویژه بانک صادرات ایران در حمایت از نخبگان و کارآفرینان، اظهار کرد: این بانک در طول ۷۴ سال فعالیت خود، یاور مطمئن تولیدکنندگان و کارآفرینان کشور بوده و نقش برجسته‌ای در رشد تولید و اشتغال ایفا کرده است.

غلامرضا طالبیان نیز با اعلام پرداخت نزدیک به ۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴، افزود: در سال گذشته نیز بیش از ۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات به ۸۰ شرکت دانش‌بنیان در قالب همکاری با صندوق نوآوری و شکوفایی پرداخت شد.

وی ادامه داد: حوزه‌های تجهیزات پزشکی و داروسازی، صنایع شیمیایی و پالایشگاهی، فناوری اطلاعات، برق و الکترونیک، ماشین‌آلات و صنایع فولاد از مهم‌ترین بخش‌های تحت حمایت این بانک بوده‌اند.

در این نشست که در مدیریت شعب منطقه غرب تهران برگزار شد، راهکارهای تسریع و تنوع خدمات مشترک بانک و صندوق برای کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان در سال جاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین چالش‌های اجرایی و ابعاد مختلف تفاهم‌نامه موجود بررسی و بر گسترش همکاری‌ها، افزایش منابع صندوق و تسهیل پرداخت تسهیلات به برترین تولیدکنندگان دانش‌بنیان کشور توافق شد.

