الزام به ثبت نشانی در سامانه املاک و اسکان برای دریافت 5 خدمت بانکی بانک صادرات ایران

بانک مرکزی در این بخشنامه تأکید کرده است که بانک‌ها موظف‌اند قبل از ارائه این خدمات، نشانی اقامتگاه اصلی مشتریان را از سامانه ملی املاک و اسکان استعلام کنند و تنها در صورت تطابق اطلاعات، خدمت مورد نظر را ارائه دهند. همچنین تمامی بانک‌ها ملزم به اطلاع‌رسانی و تشویق مشتریان برای ثبت یا اصلاح اطلاعات نشانی در این سامانه شده‌اند.

بانک صادرات ایران از تمامی مشتریان خود دعوت می‌کند در اسرع وقت با مراجعه به سامانه ملی املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir، نسبت به ثبت یا به‌روزرسانی اطلاعات محل سکونت خود اقدام کنند تا ارائه خدمات بانکی بدون وقفه ادامه یابد.​