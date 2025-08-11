الزام به ثبت نشانی در سامانه املاک و اسکان برای دریافت 5 خدمت بانکی بانک صادرات ایران
ارائه پنج خدمت مهم بانکی از جمله افتتاح حساب، صدور دستهچک و اعطای تسهیلات، بر اساس بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، منوط به ثبت و تأیید نشانی محل سکونت مشتریان در سامانه ملی املاک و اسکان شد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابطعمومی بانک صادرات ایران، در اجرای بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از تاریخ 31 مرداد ۱۴۰۴، ارائه خدمات افتتاح حساب جدید، صدور دستهچک، اعطای انواع تسهیلات بانکی، قبول تعهدات و ارائه ابزارهای پرداخت (کارت بانکی و کارت اعتباری) و ابزارهای پذیرش، صرفاً پس از استعلام و تطابق اطلاعات نشانی مشتریان با سامانه ملی املاک و اسکان انجام خواهد شد.
بانک مرکزی در این بخشنامه تأکید کرده است که بانکها موظفاند قبل از ارائه این خدمات، نشانی اقامتگاه اصلی مشتریان را از سامانه ملی املاک و اسکان استعلام کنند و تنها در صورت تطابق اطلاعات، خدمت مورد نظر را ارائه دهند. همچنین تمامی بانکها ملزم به اطلاعرسانی و تشویق مشتریان برای ثبت یا اصلاح اطلاعات نشانی در این سامانه شدهاند.
بانک صادرات ایران از تمامی مشتریان خود دعوت میکند در اسرع وقت با مراجعه به سامانه ملی املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir، نسبت به ثبت یا بهروزرسانی اطلاعات محل سکونت خود اقدام کنند تا ارائه خدمات بانکی بدون وقفه ادامه یابد.