در گفتوگو با ایلنا تشریح شد:
بزودی صادرکننده بنزین میشویم
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت کشور گفت: اگر ۱۸ پروژه پالایشی به سرانجام برسد و همین شرایط رشد تقاضا و ریخت و پاش مصرف بنزین را داشته باشیم اشباع خواهیم شد و میتوانیم صادرات هم داشته باشیم.
ناصر عاشوری قلعهرودخانی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره برنامه افزایش ظرفیت پالایشگاهی کشور اظهار داشت: در حال حاضر ظرفیت پالایشگاههای موجود تکمیل است مگر اینکه پروژههای جدید و یا طرحهای توسعهای به نتیجه برسند که البته نیاز به حمایت مالی دارند.
نیاز به ۳ میلیارد دلار سرمایه برای ۱۸ پروژه پالایشی
وی افزود: ۱۸ پروژه برای کل مجموعه پالایشگاههای کشور تعریف شده که بیش از ۳ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارند در این شرایط مالی شاید بتوانیم تعدادی از این پروژهها را برای سال آینده به نتیجه برسانیم.
بهرهبرداری از فاز اول آدیش و مهر خلیجفارس تا ابتدای فروردین ۱۴۰۵
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت کشور گفت: ممکن است تا ابتدی فروردین ۱۴۰۵ فاز اول پروژههای آدیش و مهر خلیجفارس به تولید برسند.
وی کل ظرفیت این دو پالایشگاه را ۱۸۰ هزار بشکه و هر کدام بالای ۱۲۰ هزار بشکه و ۶۰ هزار بشکه عنوان کرد.
عاشوری درباره اینکه اگر ۱۸ پروژه به سرانجام برسد به لحاظ پاسخگویی به تقاضا چه شرایطی خواهیم داشت، توضیح داد: اگر همین شرایط رشد تقاضا و ریخت و پاش مصرف بنزین را داشته باشیم و برای ۵ سال آینده همین روال را ادامه دهیم هم نیاز بنزین را از داخل تامین کرده و درواقع اشباع خواهیم شد و هم اینکه میتوانیم صادرات داشته باشیم.
وی درباره تاثیر رشد تولید و مصرف بنزین زمان جنگ ۱۲ روزه گفت: اگر تولید را بسرعت افزایش دهیم قطعا بنزین یورو ۴ و و یورو ۵ تولید نخواهد شد ولی اگر با حساب و کتاب جلو برویم با اطمینان میتوان گفت کیفیت بنزین با اروپا تفاوتی ندارد.
زمان جنگ ۱۲ روزه کیفیت بنزین خوب بود
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت کشور ادامه داد: اکنون بیش ۷۰ درصد سرجمع تولید پالایشگاهی کشور استاندارد و با اکتان ۹۴ است، در زمان جنگ ۱۲ روزه با وجود به رشد تقاضا و افزایش تولید بنزین کیفیت تغییری نکرد و اگر هم تغییری کرده باشد میزان اکتان به ۸۷ میرسد که این بنزین هم معمولی است.
برنامه تولید بنزین سوپر نداریم
وی درباره تولید بنزین سوپر تصریح کرد: وقتی بنزین با کیفیت تولید میشود نیازی به بنزین سوپر نیست همان بنزین با اکتان ۹۴ جانشین بنزین سوپر میشود اما در کل قرار است که مجوز واردات داده شود و در دستور کار پالایش و پخش قرار دارد.