قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله ایران اعلام شد

به گزارش ایلنا، در معاملات امروز (دو‌شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۴) مرکز مبادله ارز و طلای ایران هر اسکناس دلار آمریکا به ۷۱ هزار و ۹۹۸ تومان و نرخ حواله دلار نیز به ۶۹ هزار و ۹۰۱ تومان رسیده است.