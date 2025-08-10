فناوری تلفن همراه در ایران ۳۱ ساله شد
سیویک سال پیش در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۷۳، فناوری تلفن همراه وارد ایران شد و نقطه عطفی در تحول ارتباطات کشور رقم خورد.
به گزارش ایلنا بر اساس گزارش مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بینالمللی همراه اول، نخستین اپراتور تلفن همراه ایران سیویک سال پیش، کار خود را با راهاندازی ۲۴ ایستگاه رادیویی و عرضه چهار سیمکارت به نهاد ریاست جمهوری آغاز کرد.
امروزه همان شبکه، با در اختیار داشتن بیش از ۱۰۰ میلیون سیمکارت فعال و پوشش بیش از ۹۹ درصد جمعیت کشور به بزرگترین و پراستفادهترین شبکه ارتباطی کشور در حوزه ارتباطات سیار تبدیل شده است.
مروری بر آخرین آمار مربوط به گزارش رسمی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نشان میدهد که تنها ظرف یک فصل حدود ۸۷ میلیارد دقیقه مکالمه و ۵۶ میلیارد پیامک در شبکههای سیار کشور رد و بدل شده است؛ آماری که نمایانگر اعتماد و استقبال گسترده مردم از این فناوری ارتباطی با گذشت سه دهه از عمر آن است.
همراه اول به عنوان برنده مزایده فرکانس ۵G و اپراتور دارای مجوز بهرهبرداری از این نسل ارتباطی، در حال حاضر پوشش خدمات خود را به ۱۴۳۴ شهر و ۴۴۹۱۸ روستا در سراسر کشور گسترش داده و با عبور از نسلهای دوم تا پنجم فناوری ارتباطی، رکورددار «بیشترین تعداد سایتهای فعال 5G» با بیش از ۱۲۰۰ سایت فیزیکی است.
با وجود این دستاوردها، اما همراه اول صرفا یک ارائهدهنده خدمات ارتباطی نیست. این برند که طی سه دهه گذشته جایگاه خود را به عنوان یکی از محبوبترین و مورد اعتمادترین نامهای تجاری کشور تثبیت کرده، هماکنون در آغاز چهارمین دهه فعالیت خود، برنامه راهبردی جدیدی با عنوان «کهکشان» را نیز معرفی کرده است.
این برنامه که ادامه مسیر گذشته همراه اول به شمار میرود، به دنبال نزدیکتر کردن دنیای آنلاین و آفلاین و ارائه تجربهای دیجیتال فراگیرتر و هوشمندتر است. ماموریت همراه اول در این مرحله ارائه خدمات ارتباطی جامع و خلق تجربهای فراتر از یک اپراتور سنتی است.
یکی از مهمترین ویژگیهای این تحول، بازنگری در هویت بصری همراه اول است که ضمن حفظ میراث گرانبهای سالها تلاش، نمایی مدرن و نوین از برند را ارائه میدهد. اصلاحات صورت گرفته به گونهای است که مرز میان حضور فیزیکی و دیجیتال به طور کامل حذف شده و همراه اول وارد دنیای «Immersive» یا فراگیر شده است.
هویت بصری جدید همراه اول بر پایه اعتماد، پویایی، نوآوری و تعهد به پیشرفت در فناوری طراحی شده است و این شرکت در راستای شفافیت، تعامل موثر و پاسخگویی به نیازهای کاربران و شرکا، جایگاه خود را به عنوان پیشرو ارتباطات کشور تحکیم میکند.
رونمایی از این هویت بصری تازه، فصل جدیدی را در تاریخ همراه اول رقم زده و وعده آیندهای روشنتر، هوشمندتر و موفقتر را به همه ذینفعان میدهد.