معامله ۴۴۲ میلیون دلار در بازار ارز تجاری

طی ۵ روز معاملاتی هفته گذشته (۱۱ الی ۱۵مردادماه)، بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران شاهد معامله ۴۴۲.۴ میلیون دلار انواع ارز بود.

به گزارش ایلنا، طی ۵ روز معاملاتی هفته گذشته (۱۱ الی ۱۵مردادماه)، بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران شاهد معامله ۴۴۲.۴ میلیون  دلار انواع ارز بود. براین اسا، مجموع دادوستد انواع ارز در سال جاری به ۱۰.۱ میلیارد دلار رسیده است.

گفتنی است، از ابتدای سال جاری تا ۱۵ مردادماه، ارزش کل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران به تفکیک نوع ارز، ۱۳ میلیارد درهم، ۵.۶ میلیارد دلار، ۴۰۸ میلیون یورو، ۳.۹ میلیارد یوآن، ۱.۵ میلیارد روبل و ۷۱ میلیون ین بوده است.

این گزارش حاکی است، از ابتدا فعالیت بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران تا ۱۵ مردادماه، در مجموع معادل ۱۷.۱ میلیارد دلار انواع ارز معامله شده است.

