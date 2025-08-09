امروز آخرین مهلت ثبتنام در طرح فروش خودروهای وارداتی
امروز شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ آخرین فرصت ثبتنام در مرحله جدید عرضه خودروهای وارداتی است. متقاضیان باید تا پایان امروز با مراجعه به سامانه یکپارچه تخصیص خودرو نسبت به تکمیل فرآیند ثبتنام اقدام کنند.
به گزارش ایلنا، متقاضیان خرید خودروهای وارداتی براساس اطلاعیه سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی میتوانند تا روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ در سایت Salecars.ir ثبت نام انجام داده و سه اولویت از سبد محصولات اعلامی انتخاب نمایند.
متقاضیان می بایست از تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ تا ساعت ۱۲:۰۰ روز پنج شنبه ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ یکی از حسابهای خود را فقط نزد شعب بانکهای واجد شرایط اعلامی در سامانه به نام خودرو وارداتی وکالتی و مبلغ پنج میلیارد ریال بلوکه می کردند.
نکات مهم ثبت نام خودروهای وارداتی:
۱- قیمتهای مندرج در جداول قیمت در مبادی ورودی کشور بوده و هزینهها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، هزینههای شمارهگذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و... قابل اضافه شدن به قیمتهای مذکور است.
۲- قیمتهای مندرج در جدول شماره ۱ مربوط به آخرین قیمتهای محاسباتی خودروهای مربوط به شرکتهای مورد نظر میباشد.
۳- قیمتهای مندرج در جدول شماره ۲ بر اساس مبلغ پایه خرید ارزی و مطابق با نرخ تعرفه گمرکی و نرخ ارز محاسباتی حقوق و عوارض گمرکی مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۴ برآورد گردیده است.
۴- قیمت قطعی خودروها پس از ارایه کلیه مستندات و مدارک مثبته توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و متعاقباً اعلام خواهد شد.
۵- شرکتهای عرضهکننده خودرو پس از اعلام قیمت قطعی خودروها نسبت به فراخوان خریداران جهت تکمیل وجه اقدام خواهند نمود.
۶- شرکتهای عرضهکننده موظف میباشند در کلیه فروشها ضوابط و روشهای مختلف فروش ذیل ماده ۴ آییننامه اجرایی قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو را بر اساس برنامهریزیها و اقدامات انجام شده جهت ترخیص خودروها مد نظر قرار داده و نسبت به انعقاد قرارداد با خریداران اقدام نمایند.
۷- در صورت انعقاد قرارداد به روش پیشفروش، حداکثر مبلغ قابل دریافت معادل پنجاه درصد قیمت فروش مندرج در جداول فوق بوده و قیمت فروش قطعی پس از ارائه اسناد و مدارک مثبته خودروهای وارداتی توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام خواهد شد.
۸- مفاد قراردادهای منعقده با مشتریان باید منطبق بر مشخصات دقیق هر یک از روشهای مندرج در آییننامه اجرایی قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو بوده و اخذ هرگونه وجه مازاد تعهد تحویل بیش از مهلتهای مقرر در آییننامه مذکور و درج بندهایی خارج از چارچوب قانونی، موجب ایجاد مسئولیتهای حقوقی و قانونی برای شرکتهای عرضهکننده است.
۹- کلیه متقاضیان و خریداران میبایست پیش از هر گونه اقدام نسبت به پرداخت وجه، تکمیل فرآیند خرید و انعقاد قرارداد، نسبت به مطالعه دقیق و کامل مفاد اطلاعیههای صادره شرایط عمومی و اختصاصی قراردادها و سایر اسناد مرتبط اقدام نمایند. بدیهی است اقدام به پرداخت وجه یا امضای قرارداد به منزله قبول و پذیرش مفاد و شرایط مندرج در اطلاعیهها و قراردادها تلقی گردیده و هر گونه ادعا در خصوص عدم اطلاع یا عدم آگاهی از مفاد مذکور، قابل قبول نخواهد بود. ضمناً مسئولیت تبعات ناشی از عدم مطالعه یا برداشت نادرست از مفاد اطلاعیهها و قراردادها صرفاً بر عهده متقاضی خواهد بود.
۱۰- اطلاعات کلیه متقاضیان مرتبط با این طرح حسب ماده ۱۹ آییننامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و طرح مالیات بر عایدی سرمایه در اختیار نهادهای ذیربط قرار میگیرد.