به گزارش ایلنا، متقاضیان خرید خودروهای وارداتی براساس اطلاعیه سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی می‌توانند تا روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ در سایت Salecars.ir ثبت نام انجام داده و سه اولویت از سبد محصولات اعلامی انتخاب نمایند.

متقاضیان می بایست از تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ تا ساعت ۱۲:۰۰ روز پنج شنبه ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ یکی از حساب‌های خود را فقط نزد شعب بانک‌های واجد شرایط اعلامی در سامانه به نام خودرو وارداتی وکالتی و مبلغ پنج میلیارد ریال بلوکه می کردند.

نکات مهم ثبت نام خودروهای وارداتی:

۱- قیمت‌های مندرج در جداول قیمت در مبادی ورودی کشور بوده و هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره‌گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و... قابل اضافه شدن به قیمت‌های مذکور است.

۲- قیمت‌های مندرج در جدول شماره ۱ مربوط به آخرین قیمت‌های محاسباتی خودروهای مربوط به شرکت‌های مورد نظر می‌باشد.

۳- قیمت‌های مندرج در جدول شماره ۲ بر اساس مبلغ پایه خرید ارزی و مطابق با نرخ تعرفه گمرکی و نرخ ارز محاسباتی حقوق و عوارض گمرکی مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۴ برآورد گردیده است.

۴- قیمت قطعی خودروها پس از ارایه کلیه مستندات و مدارک مثبته توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و متعاقباً اعلام خواهد شد.

۵- شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو پس از اعلام قیمت قطعی خودروها نسبت به فراخوان خریداران جهت تکمیل وجه اقدام خواهند نمود.

۶- شرکت‌های عرضه‌کننده موظف می‌باشند در کلیه فروش‌ها ضوابط و روش‌های مختلف فروش ذیل ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو را بر اساس برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات انجام شده جهت ترخیص خودروها مد نظر قرار داده و نسبت به انعقاد قرارداد با خریداران اقدام نمایند.

۷- در صورت انعقاد قرارداد به روش پیش‌فروش، حداکثر مبلغ قابل دریافت معادل پنجاه درصد قیمت فروش مندرج در جداول فوق بوده و قیمت فروش قطعی پس از ارائه اسناد و مدارک مثبته خودروهای وارداتی توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام خواهد شد.

۸- مفاد قراردادهای منعقده با مشتریان باید منطبق بر مشخصات دقیق هر یک از روش‌های مندرج در آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو بوده و اخذ هرگونه وجه مازاد تعهد تحویل بیش از مهلت‌های مقرر در آیین‌نامه مذکور و درج بندهایی خارج از چارچوب قانونی، موجب ایجاد مسئولیت‌های حقوقی و قانونی برای شرکت‌های عرضه‌کننده است.

۹- کلیه متقاضیان و خریداران می‌بایست پیش از هر گونه اقدام نسبت به پرداخت وجه، تکمیل فرآیند خرید و انعقاد قرارداد، نسبت به مطالعه دقیق و کامل مفاد اطلاعیه‌های صادره شرایط عمومی و اختصاصی قراردادها و سایر اسناد مرتبط اقدام نمایند. بدیهی است اقدام به پرداخت وجه یا امضای قرارداد به منزله قبول و پذیرش مفاد و شرایط مندرج در اطلاعیه‌ها و قراردادها تلقی گردیده و هر گونه ادعا در خصوص عدم اطلاع یا عدم آگاهی از مفاد مذکور، قابل قبول نخواهد بود. ضمناً مسئولیت تبعات ناشی از عدم مطالعه یا برداشت نادرست از مفاد اطلاعیه‌ها و قراردادها صرفاً بر عهده متقاضی خواهد بود.

۱۰- اطلاعات کلیه متقاضیان مرتبط با این طرح حسب ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و طرح مالیات بر عایدی سرمایه در اختیار نهادهای ذی‌ربط قرار می‌گیرد.

انتهای پیام/