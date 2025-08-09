غلامرضا گل‌محمدی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) در گفت‌وگو با ایلنا در مورد جزئیات اجرای الگوی کشت محصولات زراعی برای بهره‌وری آب در بخش کشاورزی، گفت: وظیفه این سازمان، تدوین، نظارت و پشتیبانی فنی الگوی کشت در حوزه‌های مختلف است و معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی مسئول ابلاغ آن به استان‌هاست.

ابلاغ الگوی کشت محصولات زراعی به استان‌ها

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) گفت: الگوی کشت محصولات زراعی را که طبق قانون باید قبل از سال زراعی ابلاغ می‌کردیم، در تاریخ ۱۱ مرداد ماه به معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ کردیم. معاونت امور زراعت نیز در همان روز به استان‌ها ابلاغ کرده است. بنابراین الگوی کشت محصولات زراعی ابلاغ شده است.

گل‌محمدی افزود: نخستین نسخه اول الگوی تولید شیلات را نیز در هفته اول مردادماه ابلاغ کردیم. نسخه اول الگوی کشت گیاهان دارویی، زراعت چوب و گلخانه را تا ۲۰ روز آینده ابلاغ خواهیم کرد.

وی اشاره کرد نسخه اولیه الگوی کشت در حوزه باغبانی نیز حداکثر تا پایان شهریور ماه ابلاغ خواهد شد.

صرفه‌جویی ۱۰ درصدی آب در الگوی کشت سال ۱۴۰۴

معاون وزیر جهاد کشاورزی در مورد اولویت حوزه زراعی در ابلاغ الگوی کشت ازسوی سازمان تات، گفت: ازآنجا که بیشترین آب مصرفی در حوزه زراعی است، این حوزه در اولویت ابلاغ الگوی کشت قرار گرفت.

گل‌محمدی ادامه داد: برای تدوین الگوی کشت، صرفه‌جویی ۱۰ درصدی آب در این بخش را هدف‌گذاری کردیم؛ به این معنی که اگر مصرف آب حوزه زراعی در سال‌های گذشته ۵۰ میلیارد متر مکعب تنطیم شده بود که این عدد را در الگوی کشت ابلاغی با ۱۰ درصد کاهش مصرف آب، ۴۵ میلیارد متر مکعب در نظر گرفتیم.

نظارت الکترونیکی بر اجرای الگوی کشت

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) با اشاره به اجرای الگوی کشت در سال زراعی جدید و نظارت بر اجرای آن، گفت: امسال راه‌اندازی سامانه تصمیم یار الگوی کشت (ستاک) به بهره‌برداری رسید و در شهریور ماه مرکز پایش و نظارت بر الگوی کشت در سازمان تات بهره‌برداری خواهد شد. این سامانه با سامانه «مزرعه من» مرتبط خواهند شد تا ابزار نظارتی تدوین، اجرا و نظارت بر اجرای الگوی کشت به صورت الکترونیکی انجام شود.

گل‌محمدی افزود: این نوع نظارت برای نخستین بار است که بر اجرای الگوی کشت اعمال می‌شود. گزارش نظارتی الگوی کشت سال ۱۴۰۳- ۱۴۰۲ در اواخر سال گذشته اعلام شد که نشان داد ۸۰ درصد الگوی کشت ابلاغی اجرایی شده بود. گزارش نظارتی سال زراعی ۱۴۰۴- ۱۴۰۳ نیز در حال ارزیابی است و ظرف ۳ ماه آینده اعلام خواهد شد.

به گفته وی، امسال برای نخستین بار نظارت بر اجرای الگوی کشت به صورت الکترونیکی هم‌زمان با اجرا، انجام خواهد شد.

توزیع بذر و کود کشاورزان براساس الگوی کشت

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: الگوی کشت در حال حاضر به استان‌ها ابلاغ شده و در سال زراعی جدید اجرا خواهد شد. البته این الگو از هم‌اکنون ابلاغ شد تا در سامانه توزیع نهاده‌ها، سطح کشت کشاورزان برای توزیع نهاده‌ها و سم و کود مشخص شود.

گل‌محمدی در پاسخ به این سوال که «آیا برای اجرای الگوی کشت، سیاست تشویقی یا بازدارندگی دیده شده است؟» گفت: ما تنها سیاست تشویقی داریم ولی اختیار بازدارندگی نداریم. به این معنا که بذر، کود و سم و خرید تضمینی و سایر خدمات فنی وزارتخانه به کشاورزانی تعلق می‌گیرد که در بستر الگوی کشت، کاشت رو انجام داده باشند‌.

وی با بیان اینکه برای اجرای الگوی کشت ما نیازمند همکاری تمام ارگان ها هستیم، خاطرنشان کرد: ممکن است کشت محصولی برای کشاورزان سودآور باشد و برای کشت آن از آب چند برابر قیمت و کود و سم با قیمت آزاد استفاده کند. در چنین مواقعی، قانون‌گذار برای وزارت جهاد کشاورزی اختیار برخورد با تخلف را ندیده است. به طور مثال، ما در حوزه قرنطینه برخی آفات گیاهی قانون ممنوعیت کشت برخی محصولات را داریم که اگر کشاورزی این محصولات را کشت کند، زمین را شخم می‌زنند، ولی ما در حوزه الگوی کشت این اختیارات را نداریم.

