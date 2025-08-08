به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمدرضا طلایی، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اظهار کرد: ساختار تعاون روستایی بیش از ۶۰ سال سابقه دارد و نقش آن تصدی‌گری نیست بلکه نظارت و سیاست‌گذاری بر تشکل‌هایی است که توسط خود کشاورزان و تولیدکنندگان ایجاد شده‌اند.

وی افزود: بر اساس مصوبه مجلس در برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف است تا پایان این برنامه سهم تشکل‌های بخش کشاورزی را به ۲۰ درصد بازار برساند تا واسطه‌های غیرضروری حذف و هزینه‌ها برای مصرف‌کننده کاهش یابد.

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی تصریح کرد: هدف این است که مسیر تولید از مزرعه تا سفره کوتاه شود و تشکل‌هایی که از دل روستا شکل گرفته‌اند این نقش را ایفا کنند. وزیر جهاد کشاورزی نیز سیاست‌هایی را از ابتدای مسئولیت خود برای کاهش این فاصله در پیش گرفته و به تازگی به تشکل‌های زیرمجموعه سازمان تکلیف کرده که برای خرید، ذخیره‌سازی و توزیع برنج وارد عمل شوند.

طلایی با اشاره به اینکه کشاورزان تولیدکننده هستند اما تجربه کافی در فروش محصولات ندارند، گفت: روستا بازارها و فروشگاه‌های تعاون روستایی به‌دلیل اعتمادی که کشاورزان به آنها دارند می‌توانند محصولات را مستقیماً عرضه کنند. محل‌های عرضه سال‌هاست با واسطه‌ها کار کرده‌اند و تغییر آنها دشوار است اما با استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و ایجاد روستا بازارها این مشکل حل خواهد شد.

وی با بیان اینکه تاکنون ۶۴ روستا بازار در کشور به بهره‌برداری رسیده است، اظهار کرد: هدف افزایش بی‌رویه تعداد این بازارها نیست بلکه رساندن کالا در نزدیک‌ترین نقطه به مصرف‌کننده اهمیت دارد. در هفته جهاد کشاورزی امسال ۶۴ روستا بازار از غرفه‌های کوچک تا بازارهای ۲۰ تا ۲۲ غرفه‌ای افتتاح شد. مدیریت این بازارها بر عهده اتحادیه‌های کشاورزی است و غرفه‌ها بدون دریافت هزینه در اختیار آنها قرار می‌گیرد.

به گفته مدیرعامل سازمان تعاون روستایی، توسعه این بازارها بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده ادامه خواهد داشت و تا پایان سال ۵۰۰ روستا بازار با ۱۲۰۰ غرفه و تا پایان دولت ۳ هزار روستا بازار با ۲۷۰۰ غرفه به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی تأکید کرد: این بازارها به‌طور کامل توسط تشکل‌های روستایی و با هزینه خود آنها ایجاد می‌شوند و هیچ هزینه‌ای از دولت دریافت نمی‌کنند.

طلایی در ادامه به وضعیت بازار برنج اشاره کرد و گفت: با آغاز برداشت در مازندران و گیلان، قیمت برنج‌های مرغوب تاکنون ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود با رسیدن به پیک برداشت، قیمت‌ها بیش از این کاهش یابد. تشکل‌های تعاون روستایی با هدف عرضه عادلانه و تنظیم بازار وارد خرید و ذخیره‌سازی برنج خواهند شد.

وی درباره تداوم فعالیت فروشگاه‌ها افزود: ساختار فروشگاه‌های تعاون روستایی به‌گونه‌ای طراحی شده که تعطیلی نداشته باشند و اگر گزارشی از تعطیلی وجود داشته باشد پیگیری خواهد شد. سازمان تعاون روستایی متعهد است هیچ محصولی را بالاتر از قیمت مصوب عرضه نکند و برای ایفای نقش تنظیم بازار، تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیار تشکل‌ها قرار می‌دهد.

طلایی با اشاره به تجربه موفق سال گذشته در توزیع میوه شب عید گفت: برای نخستین بار دولت هیچ هزینه‌ای برای این طرح پرداخت نکرد و تشکل‌ها با استفاده از تسهیلات ارزان‌قیمت اقدام به خرید و توزیع کردند. همچنین در ماه رمضان امسال با ذخیره‌سازی مناسب، قیمت خرما از ۱۵۵ هزار تومان به ۱۳۵ هزار تومان کاهش یافت و این روند در فروشگاه‌ها و روستا بازارها ادامه خواهد داشت.

