خبرگزاری کار ایران
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گمرکات کشور در روزهای تعطیل باز است

گمرکات کشور در روزهای تعطیل باز است
گمرک ایران اعلام کرد که انجام عملیات گمرکی برای ترخیص کالا در گمرکات سراسر کشور در روزهای تعطیل برقرار است.

به گزارش ایلنا از گمرک ایران، انجام تشریفات گمرکی کالاهای صادراتی، ترانزیتی، وارداتی و مسافری در گمرکات کشور در روزهایی که به دلیل صرفه‌جویی در مصرف انرژی تعطیل هستند با هدف تداوم فعالیت‌ها در حوزه تجارت خارجی به ویژه در بخش صادرات، تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی، ماشین‌آلات خط تولید و ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز مردم انجام می‌شود.

پیش از این نیز گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات سراسر کشور اعلام کرد که لازم است همکاران گمرکات اجرایی در جهت عدم توقف تشریفات امور گمرکی کالاهای صادراتی، ترانزیتی و وارداتی به‌خصوص کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات خط تولید واحدهای تولیدی، دارو و مواد اولیه دارویی ضمن تداوم خدمات‌رسانی در گمرکات مرزی و برقراری کشیک، به ارائه خدمات به مراجعان اقدام کنند.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
