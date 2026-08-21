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درگیری مسلحانه در یاسوج/یک نفر کشته شد

درگیری مسلحانه در یاسوج/یک نفر کشته شد
کد خبر : 1828512
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فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد از وقوع یک فقره درگیری مسلحانه با سلاح کلاشنیکف در یاسوج خبر داد و گفت: در این حادثه یک فرد جوان کشته شده و فرد دیگری به شدت مجروح و پلیس تاکنون دو متهم را دستگیر کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پلیس کهگیلویه وبویراحمد سردار سهام صالحی روز جمعه اظهار کرد: در این حادثه، سه فرد ناشناس با سلاح کلاشنیکف به سمت شهروندی تیراندازی کردند که در پی آن یک جوان جان باخت و یک نفر دیگر به‌شدت زخمی شد.

وی بیان کرد: مهاجمان بلافاصله متواری شدند و مأموران انتظامی با حضور در محل، عملیات شناسایی و دستگیری آنان را آغاز کردند.

فرمانده انتظامی استان افزود: تا این لحظه دو نفر از متهمان بازداشت و خودروی مورد استفاده در جنایت توقیف شده است و تلاش برای شناسایی و دستگیری سایر افراد مرتبط با این پرونده ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه انگیزه دقیق تیراندازی هنوز مشخص نیست، تصریح کرد: اختلافات شخصی و درگیری‌های قبلی از محورهای اصلی تحقیقات است و همچنین فرد مجروح به بیمارستان منتقل شده و وضعیت وی وخیم گزارش شده است.

صالحی از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، از دامن زدن به شایعات و انتشار اخبار تأییدنشده خودداری کرده و منتظر اعلام جزئیات تکمیلی از طریق مراجع رسمی باشند.

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