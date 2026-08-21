به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدحمید پورمحمدی روز جمعه در حاشیه بازدید از سه‌راه ایواغلو و در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: سه‌راه ایواغلو به دلیل قرار گرفتن در مسیر ترانزیتی کشور از جایگاه استراتژیک و اهمیت بالایی برخوردار است و این پروژه مهم و ملی باید هرچه سریع‌تر به سرانجام برسد.

وی با اشاره به مصوبه دولت برای اختصاص اعتبار از سوی منطقه آزاد ماکو برای تکمیل طرح جاده‌سازی حدفاصل سه‌راه ایواغلو تا گیت منطقه آزاد، افزود: برای تقویت جایگاه ایران در شبکه ترانزیتی، همه دستگاه‌ها باید در تعریف، تکمیل و توسعه مسیرهای ترانزیتی همراهی کنند.

معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: توسعه ترانزیت تنها با احداث و تکمیل جاده‌ها محقق نمی‌شود و در کنار توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای، باید ظرفیت‌های گمرکی و پایانه‌های مرزی نیز متناسب با افزایش تردد و حجم ترانزیت توسعه پیدا کند تا در آینده با گلوگاه و محدودیت ظرفیت مواجه نشویم.

پورمحمدی با بیان اینکه این بازدید سومین بازدید وی از سه‌راه ایواغلو در سال جاری است، گفت: این منطقه برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد و روند اجرای پروژه‌های آن با توجه به نقش آن در شبکه ترانزیتی کشور دنبال می‌شود.

وی همچنین از تلاش‌های رضا رحمانی، استاندار آذربایجان‌غربی، برای تغییر نگاه نسبت به پروژه‌های راه‌سازی استان قدردانی کرد و گفت: رحمانی با جدیت و راهبری خود توانسته پروژه‌های عمرانی استان را در سطح کشور به عنوان پروژه‌های ملی تعریف کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خاطرنشان کرد: ملی‌شدن این پروژه‌ها می‌تواند نقش مؤثری در رفع گره‌های تاریخی زیرساختی آذربایجان‌غربی داشته باشد و زمینه را برای توسعه ارتباطات جاده‌ای و ترانزیتی منطقه فراهم کند.

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