به گزارش ایلنا، مهدی رنجبر صبح امروز ۳۰ مرداد در آیین افتتاح پنجمین نمایشگاه «ایران‌نوشت» در شیراز اظهار کرد: یکی از مؤلفه‌های مهم در گفتمان میان‌نسلی، توجه به هویت ایرانی ـ اسلامی و انتقال این هویت به نسل جوان و نوجوان است؛ موضوعی که در عرصه‌های مختلف فرهنگ، هنر، رسانه و آموزش مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی افزود: نوشت‌افزار یکی از ابزارهایی است که می‌تواند در آگاهی‌بخشی نسل نوجوان و جوان نسبت به هویت ایرانی ـ اسلامی نقش مؤثری داشته باشد و مفاهیم فرهنگی را به شکلی ملموس و روزمره در اختیار این نسل قرار دهد.

رنجبر با اشاره به ظرفیت نمایشگاه «ایران‌نوشت» ادامه داد: اینکه این رویداد توانسته از اسطوره‌ها، افسانه‌ها و مؤلفه‌های هویت ایرانی ـ اسلامی برای تولید محصولات فرهنگی و آموزشی و طراحی نوشت‌افزار استفاده کند، اتفاقی ارزشمند و قابل توجه است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس خاطرنشان کرد: امروز در پنجمین نمایشگاه «ایران‌نوشت» گرد هم آمده‌ایم تا این رویداد فرهنگی را در شهر شیراز افتتاح کنیم و امیدواریم برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی بتواند به تقویت تولیدات فرهنگی بومی و انتقال مفاهیم هویتی به نسل‌های جدید کمک کند.

وی همچنین از برگزارکنندگان و دست‌اندرکاران نمایشگاه «ایران‌نوشت» قدردانی کرد و گفت: برگزاری این رویداد، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری کشور در قالب محصولاتی است که به صورت روزانه مورد استفاده کودکان و نوجوانان قرار می‌گیرد.

نوشت‌افزار می‌تواند گفتمان میان‌نسلی و هویت ایرانی ـ اسلامی را تقویت کند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: نوشت‌افزار به‌عنوان یکی از نخستین ابزارهای فرهنگی که در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد، می‌تواند نقش مهمی در معرفی هویت ایرانی ـ اسلامی و تقویت گفتمان میان‌نسلی ایفا کند.

رنجبر اظهار کرد: این نمایشگاه امسال با هدف معرفی و حمایت از نوشت‌افزار ایرانی و با توجه به موضوعاتی همچون هویت ایرانی ـ اسلامی و تجربه جنگ برگزار شده است.

وی افزود: یکی از مؤلفه‌هایی که همواره در بحث گفتمان میان‌نسلی مورد تأکید قرار گرفته، توجه به هویت ایرانی ـ اسلامی و انتقال آگاهی نسبت به این هویت به نسل نوجوان و جوان است؛ موضوعی که در سال‌های گذشته به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس ادامه داد: نمایشگاه «ایران‌نوشت» یکی از ظرفیت‌هایی است که می‌تواند از طریق حوزه فرهنگ و آموزش، این خلأ را تا حدودی جبران کند؛ چراکه نوشت‌افزار از نخستین وسایلی است که در اختیار دانش‌آموزان و نسل نوجوان قرار می‌گیرد و از این طریق می‌توان مفاهیم فرهنگی و هویتی را به آنان منتقل کرد.

رنجبر با اشاره به تحولات یک سال گذشته و تجربه جنگ گفت: ملت ایران در این دوره، بار دیگر ظرفیت‌ها و مؤلفه‌های هویت ملی خود را به نمایش گذاشت و این موضوع می‌تواند در قالب محصولات فرهنگی و نوشت‌افزار نیز برای نسل نوجوان و جوان روایت شود.

وی خاطرنشان کرد: معرفی قهرمانان و شخصیت‌های اثرگذار کشور، چه در حوزه اسطوره‌ها و قهرمانان تاریخی و چه در میان قهرمانان معاصر در عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی، می‌تواند به تقویت گفتمان میان‌نسلی و افزایش شناخت نسل جدید از هویت ملی کمک کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس گفت: این مفاهیم می‌تواند در قالب‌های مختلف از جمله دفتر، کتابچه، خودکار و دیگر لوازم مورد استفاده دانش‌آموزان ارائه شود و از این طریق ارتباط میان حوزه‌های آموزش، پرورش و فرهنگ با نسل نوجوان و جوان تقویت شود.

رنجبر با اشاره به برگزاری نمایشگاه «ایران‌نوشت» در دیگر نقاط کشور اظهار کرد: امیدواریم این نمایشگاه علاوه بر شیراز، با همکاری مسئولان در یکی دو شهرستان بزرگ استان فارس نیز برگزار شود.

وی افزود: نمایشگاه «ایران‌نوشت» امسال در چندین استان کشور نیز برگزار می‌شود و امیدواریم مردم شیراز و خانواده‌های استان فارس استقبال مناسبی از این رویداد داشته باشند.

رنجبر همچنین با اشاره به حمایت‌های انجام‌شده از خانواده‌ها برای خرید محصولات نمایشگاه گفت: قیمت محصولات ارائه‌شده در این نمایشگاه نسبتاً مناسب است و تخفیف‌هایی نیز برای خانواده‌های شیرازی و استان فارسی در نظر گرفته شده است.

عرضه یک‌هزار و ۱۰۰ قلم نوشت‌افزار ایرانی در پنجمین نمایشگاه ایران‌نوشت

قائم مقام مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی و دبیر نمایشگاه ایران نوشت شیراز از عرضه حدود یک‌هزار و ۱۰۰ قلم کالای نوشت‌افزار ایرانی در پنجمین دوره این نمایشگاه خبر داد و گفت: تلاش شده است محصولات باکیفیت ایرانی با مناسب‌ترین قیمت در اختیار خانواده‌ها و دانش‌آموزان قرار گیرد.

محمدامین قربانعلی در حاشیه برگزاری پنجمین نمایشگاه نوشت‌افزار ایرانی «ایران‌نوشت» در شیراز اظهار کرد: امسال نیز این توفیق حاصل شد که محصولات کاملاً ایرانی در حوزه نوشت‌افزار را به همشهریان و هموطنان عرضه کنیم.

وی افزود: نمایشگاه «ایران‌نوشت» امسال به‌صورت همزمان در ۱۰ استان کشور برگزار می‌شود و یکی از پرمخاطب‌ترین نمایشگاه‌های فرهنگی کشور به شمار می‌رود.

دبیر نمایشگاه ایران نوشت شیراز با اشاره به شرایط اقتصادی و معیشتی کشور و همچنین تجربه جنگ در یک سال گذشته گفت: در چنین شرایطی یکی از وظایف فعالان حوزه نوشت‌افزار این است که محصولات مورد نیاز دانش‌آموزان را با بهترین کیفیت ممکن و با قیمت مناسب عرضه کنند.

قربانعلی ادامه داد: در نمایشگاه امسال شیراز حدود یک‌هزار و ۱۰۰ قلم کالای نوشت‌افزار عرضه می‌شود و تلاش شده است این محصولات با مناسب‌ترین قیمت ممکن در اختیار شهروندان قرار گیرد.

وی حمایت از تولیدکنندگان داخلی را یکی از اهداف مهم برگزاری این نمایشگاه عنوان کرد و گفت: یکی از ویژگی‌های مهم «ایران‌نوشت» این است که فرصتی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی فراهم می‌کند؛ تولیدکنندگانی که در شرایط سخت اقتصادی توانسته‌اند فعالیت خود را حفظ کرده و محصولات باکیفیتی تولید کنند.

دبیر نمایشگاه ایران نوشت شیراز تأکید کرد: خرید محصولات ایرانی علاوه بر حمایت از تولید و اشتغال کشور، موجب می‌شود نوشت‌افزارهایی با محتوا و مضامین متناسب با فرهنگ ایرانی در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد.

قربانعلی همچنین از تلاش برای راه‌اندازی نمایشگاه دائمی محصولات نوشت‌افزار ایرانی در شیراز خبر داد و گفت: در تلاش هستیم و امیدواریم بتوانیم امسال نوید راه‌اندازی یک نمایشگاه دائمی برای عرضه محصولات نوشت‌افزار ایرانی در شهر شیراز را به شهروندان بدهیم.

وی در پایان اظهار کرد: پنجمین نمایشگاه «ایران‌نوشت» شیراز از ۳۰ مرداد تا سوم مهرماه در فروشگاه رفاه، جنب پارک خلدبرین، چهارراه خلدبرین برپا است و این نمایشگاه همه‌روزه حتی در روزهای تعطیل از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۳ پذیرای شهروندان خواهد بود.

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