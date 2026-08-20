در آیین تجلیل از عکاسان خبری استان قزوین مطرح شد؛
دوربین عکاسان، حافظه تصویری قزوین است
آئین تجلیل از عکاسان خبری استان قزوین با طرح مجموعهای از مطالبات صنفی، معیشتی و حرفهای برگزار شد؛ عکاسان حاضر در این مراسم با تأکید بر نقش تصاویر خبری در ثبت تاریخ و واقعیتهای جامعه، خواستار حمایت عملی دستگاههای اجرایی، خرید آثار مستند، تسهیل دسترسی به تجهیزات و توجه جدیتر به جایگاه حرفهای عکاسان شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، عکاسی خبری تنها ثبت یک تصویر از یک رویداد نیست؛ هر قاب خبری میتواند بخشی از حافظه یک شهر و سندی برای روایت روزهایی باشد که شاید سالها بعد، تنها تصویر باقیمانده از آنها در دسترس باشد. با این حال، فعالان این عرصه معتقدند فاصله میان اهمیت این حرفه و میزان حمایتهای واقعی از عکاسان همچنان قابل توجه است.
در همین راستا، آئین تجلیل از عکاسان خبری استان قزوین برای دومین سال متوالی توسط خانه مطبوعات استان قزوین با حمایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و همکاری استانداری قزوین و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد؛ مراسمی که علاوه بر تقدیر از فعالان این حوزه، به محلی برای بیان صریح بخشی از دغدغههای حرفهای و معیشتی عکاسان تبدیل شد.
تسهیلاتی که در مسیر اداری، ارزش خود را از دست میدهد
اعظم داداشی رئیس کمیته عکاسان خانه مطبوعات استان قزوین، در این مراسم با قدردانی از برگزارکنندگان آیین تجلیل، تداوم برگزاری این برنامه را نشانه توجه بیشتر به جایگاه عکاسان دانست و اظهار کرد: اگرچه نگاه به حرفه عکاسی خبری نسبت به گذشته تغییر کرده، اما همچنان برای رسیدن این قشر به جایگاه واقعی خود مسیر زیادی باقی مانده است.
وی یکی از مطالبات جدی عکاسان را توجه به مسائل معیشتی عنوان کرد و گفت: فرآیند طولانی پرداخت تسهیلات باعث شده ارزش واقعی مبالغی که برای حمایت از عکاسان در نظر گرفته شده، تحت تأثیر تورم کاهش پیدا کند.
رئیس کمیته عکاسان خانه مطبوعات استان قزوین ادامه داد: تجهیزات حرفهای عکاسی هزینه بالایی دارد و عکاس برای ادامه فعالیت خود ناچار است بهطور مستمر دوربین، لنز و سایر تجهیزات مورد نیاز را بهروزرسانی کند؛ بنابراین حمایتهای مالی زمانی اثرگذار خواهد بود که متناسب با شرایط اقتصادی روز و نیازهای واقعی این حرفه باشد.
داداشی همچنین بر ضرورت تقویت ارتباط میان خبرنگاران و عکاسان تأکید کرد و گفت: این دو گروه در میدان خبر در کنار یکدیگر فعالیت میکنند و تقویت همکاری و همراهی صنفی میان آنها میتواند به افزایش قدرت جامعه رسانهای استان منجر شود.
وی خاطرنشان کرد: عکاس خبری در بسیاری از رویدادها در خط مقدم حضور دارد و تصویر او گاهی بیش از صفحات متعدد متن میتواند یک اتفاق را برای مخاطب روایت کند؛ به همین دلیل باید شأن و جایگاه این حرفه در تصمیمگیریها و حمایتهای فرهنگی و رسانهای مورد توجه قرار گیرد.
عکس خبری را نباید به یک تصویر تزئینی تقلیل داد
مجید نوراللهپور، از پیشکسوتان عکاسی خبری استان قزوین نیز در این مراسم با تأکید بر ارزش تاریخی تصاویر مستند، اظهار کرد: عکس خبری بخشی از اسناد تصویری هر شهر است و نباید با یک تصویر معمولی که صرفاً برای انتشار در فضای مجازی تهیه شده، یکسان دیده شود.
وی با اشاره به اهمیت ثبت تصویری بناها، رویدادها و تحولات استان گفت: بخش مهمی از آنچه امروز از گذشته در اختیار داریم، حاصل تلاش عکاسانی است که در دورههای مختلف دوربین خود را به میدان برده و وقایع را ثبت کردهاند.
این پیشکسوت عکاسی خبری با انتقاد از استفاده گسترده از تصاویر غیرحرفهای در برخی دستگاههای اجرایی افزود: روابط عمومیها باید به ارزش آثار عکاسان حرفهای توجه بیشتری داشته باشند و به جای استفاده صرف از تصاویر موبایلی و تکراری، از ظرفیت عکاسان استان برای ایجاد آرشیوهای تصویری استفاده کنند.
نوراللهپور تأکید کرد: خرید آثار عکاسان خبری از سوی دستگاههای اجرایی را نباید صرفاً یک هزینه دانست؛ این اقدام در واقع سرمایهگذاری برای ایجاد آرشیو تصویری استان و حفظ بخشی از تاریخ معاصر قزوین است.
وی همچنین با اشاره به فعالیت عکاسان در شرایط بحرانی گفت: عکاس خبری برای ثبت یک رویداد گاهی وارد شرایطی میشود که برای دیگران امکان حضور در آن وجود ندارد. در چنین شرایطی انتظار میرود نگاه به عکاس خبری، نگاه به یک فرد حرفهای و مستندساز باشد و اعتماد بیشتری به فعالان این حوزه وجود داشته باشد.
این پیشکسوت عکاسی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار توجه بیشتر به وضعیت پیشکسوتان این عرصه شد و اظهار کرد: کسانی که سالها برای ثبت تاریخ تصویری استان تلاش کردهاند، نباید تنها در مناسبتها مورد توجه قرار گیرند و حمایت از آنان باید به یک رویکرد مستمر تبدیل شود.
عکاسی خبری؛ شغلی که برای بسیاری از فعالانش یک تعهد است
امین رحمانی، عکاس خبری استان قزوین نیز با اشاره به سابقه فعالیت خود در این حوزه، بر اهمیت تداوم برگزاری برنامههای تخصصی برای عکاسان تأکید کرد و گفت: عکاسی خبری برای بسیاری از فعالان این عرصه صرفاً یک شغل نیست، بلکه علاقه و تعهدی است که آنها را به میدان رویدادها میکشاند.
وی افزود: عکاس خبری زمانی که در یک بحران یا رویداد مهم حضور پیدا میکند، میداند که با مسئولیت سنگینی مواجه است؛ چراکه تصویری که ثبت میکند ممکن است سالها بعد به عنوان سند یک اتفاق مورد استفاده قرار گیرد.
رحمانی با انتقاد از کمتوجهی برخی رسانهها به جایگاه عکاسان اظهار کرد: لازم است نقش و هویت حرفهای عکاسان در رسانهها به شکل شفافتری دیده شود و سازوکار مناسبی برای ثبت سوابق و فعالیتهای حرفهای آنان وجود داشته باشد.
وی هزینه بالای تجهیزات را یکی دیگر از مشکلات جدی عکاسان عنوان کرد و گفت: دوربین و لنز حرفهای سرمایه سنگینی برای یک عکاس محسوب میشود و با افزایش قیمت تجهیزات، ادامه فعالیت حرفهای برای بسیاری از عکاسان دشوارتر شده است.
این عکاس خبری پیشنهاد کرد نمایشگاه سالانه عکس خبری استان قزوین بهصورت مستمر برگزار شود و گفت: برگزاری چنین نمایشگاهی میتواند ضمن معرفی توانمندی عکاسان، فرصتی برای نمایش بخشی از تاریخ معاصر استان و ایجاد یک آرشیو ارزشمند تصویری باشد.
امیرحسین زارعی دیگر عکاس خبری استان نیز خواستار اعطای تسهیلات کمبهره برای خرید دوربین وتجهیزات فنی شد.
حمایت از عکاس؛ حمایت از حافظه تصویری استان
مجموع مطالب مطرحشده در این مراسم نشان داد که دغدغه عکاسان خبری قزوین تنها به تقدیر و برگزاری مراسم محدود نمیشود؛ بلکه این جامعه حرفهای خواهان حمایتهایی است که بتواند در عمل به ادامه فعالیت آنها کمک کند.
تسهیل دسترسی به تجهیزات و تسهیلات، خرید آثار مستند توسط دستگاههای اجرایی، ایجاد نمایشگاههای تخصصی، توجه به حقوق حرفهای عکاسان و تقویت جایگاه آنان در رسانهها از جمله مطالباتی بود که در این مراسم مطرح شد.
آنچه در این میان بیش از هر چیز اهمیت دارد، این است که عکس خبری به عنوان بخشی از اسناد فرهنگی و اجتماعی استان دیده شود؛ چراکه بسیاری از لحظات تاریخی، بحرانها، تحولات شهری و رویدادهای اجتماعی، تنها زمانی برای آیندگان قابل لمس خواهند بود که امروز کسی آنها را با دقت و مسئولیت ثبت کرده باشد.
دوربین عکاس خبری، فقط ابزار ثبت تصویر نیست؛ بخشی از حافظه تصویری یک جامعه است و حمایت از صاحب این دوربین، در حقیقت حمایت از تاریخ فردای قزوین است.