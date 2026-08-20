سیلوی ۷۰ هزار تنی «مروارید هرمزگان» به زنجیره تأمین گندم استان پیوست

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، سیلوی ۷۰ هزار تنی «مروارید هرمزگان» با هدف توسعه ظرفیت ذخیره‌سازی گندم و تقویت زیرساخت‌های زنجیره تأمین و تولید آرد در استان هرمزگان افتتاح شد.

در این مراسم، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران و مسئولان استانی حضور داشتند و از بخش‌های مختلف شرکت آرد و سیلوی جدید بازدید کردند.

بهره‌برداری از این سیلو با افزایش ظرفیت نگهداری گندم، می‌تواند به کاهش ضایعات، تسهیل تأمین مواد اولیه واحدهای آرد و پایداری بیشتر زنجیره تأمین این محصول کمک کند.

شرکت آرد مروارید هرمزگان با راه‌اندازی این مجموعه، ظرفیت قابل توجهی به زیرساخت‌های ذخیره‌سازی غلات در استان افزوده و زمینه تقویت فعالیت‌های خود در حوزه تأمین و فرآوری گندم را فراهم کرده است.

با توجه به جایگاه هرمزگان در حوزه تجارت، حمل‌ونقل و فعالیت‌های بندری، توسعه زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و لجستیکی غلات می‌تواند در پشتیبانی از زنجیره تأمین کالاهای اساسی و تسهیل فرآیند تأمین گندم و آرد نقش مؤثری داشته باشد.

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