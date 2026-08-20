همزمان با روز جهانی عکاسی برگزار میشود؛
تجلیل از عکاسان خبری قزوین با حضور استاندار
ویژهبرنامه روز جهانی عکاسی ویژه عکاسان خبری استان قزوین، امروز با حضور استاندار قزوین، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، جمعی از مسئولان و اصحاب رسانه در سالن اجتماعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، ویژهبرنامه روز جهانی عکاسی با هدف پاسداشت تلاشها و نقش اثرگذار عکاسان خبری در ثبت و روایت رویدادهای اجتماعی، فرهنگی و خبری استان قزوین، امروز در سالن اجتماعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان برگزار خواهد شد.
این برنامه به همت خانه مطبوعات استان قزوین و با مشارکت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین برگزار میشود و عکاسان خبری، خبرنگاران، مدیران رسانهها و مسئولان استان در آن حضور خواهند داشت.
قرار است در این مراسم که از ساعت ۱۰ صبح آغاز میشود، ضمن گرامیداشت روز جهانی عکاسی، از جایگاه و نقش عکاسان خبری در انعکاس رویدادهای استان و ثبت لحظات ماندگار سخن گفته شود.
همچنین محمد نوذری، استاندار قزوین، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و جمعی از مدیران و مسئولان استانی از مهمانان این ویژهبرنامه هستند.
عکاسان خبری به عنوان یکی از ارکان مهم عرصه رسانه، با حضور در صحنه رویدادها، لحظات مهم اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را ثبت و تصویری ماندگار از وقایع روز برای افکار عمومی ایجاد میکنند؛ نقشی که در بسیاری از مواقع، یک تصویر میتواند به اندازه دهها خط خبر، گویای یک رویداد باشد.
برگزاری این ویژهبرنامه فرصتی برای قدردانی از تلاش عکاسان خبری استان قزوین و توجه بیشتر به مسائل، دغدغهها و مطالبات فعالان این حوزه خواهد بود.