مسئول روابطعمومی اورژانس مشهد خبر داد:
19 مصدوم دستاورد وقوع 3 حادثه رانندگی در استان خراسان رضوی
مسئول روابطعمومی اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: وقوع 3 حادثه رانندگی در مناطق مختلف استان خراسان رضوی شامل پایانه مسافربری مشهد، جاده سنتوی مشهد و همچنین محور بردسکن به انابد، در مجموع 19 مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش ایلنا، محمد علیشاهی افزود: این حوادث رانندگی شامل تصادف یک دستگاه اتوبوس با کانکس در پایانه مسافربری مشهد، تصادف زنجیرهای بین یک دستگاه کامیون و 3 دستگاه خودروی سواری در جاده سنتوی مشهد و همچنین تصادف زنجیرهای بین 4 دستگاه خودروی سواری پراید در محور بردسکن به انابد بوده است.
وی ادامه داد: این حوادث رانندگی در مجموع 19 مصدوم برجای گذاشت. تعدادی از مصدومان به صورت سرپایی در محل حادثه درمان شدند و تعدادی دیگر از مصدومان نیز پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی از سوی تکنسینهای فوریتهای پزشکی اورژانس، برای ادامه روند فرایندهای درمانی به مراکز درمانی استان منتقل شدهاند.
مسئول روابطعمومی اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار داشت: در حادثه رانندگی نخست، بر اثر تصادف یک دستگاه اتوبوس با کانکس در پایانه مسافربری مشهد، 5 نفر مصدوم شدند. برای امدادرسانی به مصدومان یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.
علیشاهی به وضعیت حادثهدیدگان این سانحه رانندگی اشاره داشته و تصریح کرد: یک نفر از مصدومان این حادثه توسط کارشناسان فوریتهای پزشکی به صورت سرپایی در محل وقوع حادثه درمان شد و 4 مصدوم دیگر نیز پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان امدادی شهید کامیاب شهرستان مشهد منتقل شدند.
وی به تشریح جزئیات دومین حادثه رانندگی پرداخته و بیان داشت: در حادثه رانندگی دوم، بر اثر وقوع تصادف زنجیرهای یک دستگاه کامیون و 3 دستگاه خودروی سواری در جاده سنتوی مشهد محدوده حوالی شهرک صنعتی توس، 6 نفر مصدوم شدند. برای امدادرسانی به مصدومان 2 دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.
مسئول روابطعمومی اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تأکید کرد: 3 نفر از مصدومان این حادثه به صورت سرپایی در محل وقوع حادثه درمان شدند. همچنین 3 مصدوم دیگر پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان طالقانی شهرستان مشهد منتقل شدند.
علیشاهی به تشریح جزئیات سومین حادثه رانندگی پرداخته و ابراز داشت: در حادثه رانندگی سوم، بر اثر وقوع تصادف زنجیرهای بین 4 دستگاه خودروی سواری پراید در در محور بردسکن به انابد، 8 نفر مصدوم شدند. در این راستا بلافاصله تکنسینهای فوریتهای پزشکی اورژانس و امدادگران هلالاحمر به محل حادثه اعزام شدند.
وی به وضعیت حادثهدیدگان این سانحه رانندگی اشاره کرده و در این خصوص اضافه کرد: 3 نفر از مصدومان این حادثه رانندگی توسط تکنسینهای فوریتهای پزشکی اورژانس و همچنین 5 مصدوم دیگر نیز توسط امدادگران هلالاحمر، برای ادامه روند فرایندهای درمانی به بیمارستان ولیعصر شهرستان بردسکن منتقل شدهاند.