حشمت رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به وقوع زمین‌لرزه ۴.۲ ریشتری در حوالی گیلانغرب، اظهار کرد: بلافاصله پس از وقوع این زمین‌لرزه، تیم‌های ارزیاب برای بررسی وضعیت و ارزیابی خسارات احتمالی به مناطق مختلف شهرستان اعزام شدند.

وی افزود: بر اساس بررسی‌ها و بازدیدهای انجام‌شده از مناطق تحت تأثیر، تاکنون هیچ‌گونه خسارت جانی یا مالی ناشی از این زمین‌لرزه گزارش نشده است.

فرماندار گیلانغرب خاطرنشان کرد: تیم‌های عضو ستاد مدیریت بحران شهرستان در آماده‌باش کامل قرار دارند و وضعیت مناطق مختلف شهرستان به‌صورت مستمر رصد و پیگیری می‌شود.

رضایی تأکید کرد: در صورت دریافت هرگونه گزارش جدید درباره خسارات احتمالی یا تغییر در وضعیت مناطق، اطلاعات تکمیلی از طریق ستاد مدیریت بحران شهرستان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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