فرماندار گیلانغرب خبر داد؛
: زمینلرزه ۴.۲ ریشتری تاکنون خسارتی نداشته است
فرماندار گیلانغرب گفت: در پی وقوع زمینلرزه ۴.۲ ریشتری در این شهرستان، تیمهای ارزیاب به مناطق مختلف اعزام شدند و بر اساس بررسیهای انجامشده، تاکنون هیچگونه خسارت جانی یا مالی گزارش نشده است.
حشمت رضایی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به وقوع زمینلرزه ۴.۲ ریشتری در حوالی گیلانغرب، اظهار کرد: بلافاصله پس از وقوع این زمینلرزه، تیمهای ارزیاب برای بررسی وضعیت و ارزیابی خسارات احتمالی به مناطق مختلف شهرستان اعزام شدند.
وی افزود: بر اساس بررسیها و بازدیدهای انجامشده از مناطق تحت تأثیر، تاکنون هیچگونه خسارت جانی یا مالی ناشی از این زمینلرزه گزارش نشده است.
فرماندار گیلانغرب خاطرنشان کرد: تیمهای عضو ستاد مدیریت بحران شهرستان در آمادهباش کامل قرار دارند و وضعیت مناطق مختلف شهرستان بهصورت مستمر رصد و پیگیری میشود.
رضایی تأکید کرد: در صورت دریافت هرگونه گزارش جدید درباره خسارات احتمالی یا تغییر در وضعیت مناطق، اطلاعات تکمیلی از طریق ستاد مدیریت بحران شهرستان اطلاعرسانی خواهد شد.