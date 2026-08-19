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زلزله ۴.۲ ریشتری گیلانغرب استان کرمانشاه را لرزاند

زلزله ۴.۲ ریشتری گیلانغرب استان کرمانشاه را لرزاند
کد خبر : 1828070
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زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۲ ریشتر شامگاه چهارشنبه حوالی شهرستان گیلانغرب در استان کرمانشاه را لرزاند.

به گزارش ایلنا از کرمانشاه،  بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین‌لرزه ساعت ۲۱:۰۶:۰۶ چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ به وقت محلی در استان کرمانشاه رخ داد.

این زمین‌لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و در موقعیت جغرافیایی ۳۴.۰۸ درجه عرض شمالی و ۴۵.۹۹ درجه طول شرقی به ثبت رسیده است.

کانون این زمین‌لرزه در ۹ کیلومتری گیلانغرب در استان کرمانشاه، ۲۵ کیلومتری زرنه در استان ایلام و ۳۲ کیلومتری سرپل‌ذهاب در استان کرمانشاه گزارش شده است.

تاکنون گزارشی از خسارت یا تلفات احتمالی این زمین‌لرزه اعلام نشده است.

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