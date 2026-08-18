3 کشته و 4 مصدوم دستاورد 2 حادثه رانندگی در محورهای شهرستان قشم

به گزارش ایلنا، یاسر مرادی در این رابطه افزود: حادثه رانندگی نخست در محور مواصلاتی شهر درگهان اتفاق افتاد. بلافاصله پس از اعلام وقوع این حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس، نیروهای فوریت‌های پزشکی برای رسیدگی به وضعیت حادثه‌دیدگان به محل سانحه اعزام شدند.

وی ادامه داد: برای امدادرسانی به مصدومان این حادثه، یک دستگاه آمبولانس از شهر رمکان و یک دستگاه آمبولانس مستقر در شهر درگهان به محل وقوع حادثه اعزام شدند. نیروهای اورژانس پس از حضور در محل حادثه، اقدامات اولیه درمانی را برای حادثه‌دیدگان انجام دادند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم اظهار داشت: حادثه رانندگی دوم در محور مواصلاتی شهر طبل اتفاق افتاد. بلافاصله پس از اعلام وقوع این حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس، نیروهای فوریت‌های پزشکی برای رسیدگی به وضعیت حادثه‌دیدگان به محل سانحه اعزام شدند.

مرادی به شدت این حادثه اشاره داشته و تصریح کرد: با توجه به تعداد مجروحان این حادثه و ضرورت حضور نیروهای امدادی بیشتر، کد پایگاه دولاب نیز در کمترین زمان ممکن به محل اعزام شد تا عملیات امدادرسانی با حضور تیم‌های بیشتر و متناسب با شرایط حادثه انجام شود.

وی به اقدامات امدادی انجام شده برای رسیدگی به این حادثه اشاره کرده و بیان داشت: نیروهای اورژانس پس از حضور در محل حادثه، اقدامات اولیه درمانی را برای حادثه‌دیدگان انجام دادند. روند امدادرسانی به حادثه‌دیدگان با توجه به شرایط موجود در محل وقوع حادثه پیگیری شد.

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