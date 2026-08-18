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دستگیری عامل آتش‌سوزی جنگل‌های کمربندی شرقی ایلام

دستگیری عامل آتش‌سوزی جنگل‌های کمربندی شرقی ایلام
کد خبر : 1827635
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فرمانده انتظامی شهرستان ایلام به دستگیری عامل اصلی حادثه آتش‌سوزی جنگل‌های کمربندی شرقی مرکز استان اشاره کرده و گفت: عامل آتش‌سوزی عمدی جنگل‌های کمربندی شرقی شهرستان ایلام شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ بهزاد بسطامی افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه آتش‌سوزی جنگل‌های کمربندی شرقی شهرستان ایلام، به مرکز فوریت‌های پلیسی 110 اعلام شد. در این راستا بلافاصله مأموران انتظامی برای بررسی موضوع به محل وقوع حادثه اعزام شدند.

وی به روند تحقیقات انجام شده برای بررسی علت حادثه اشاره کرده و ادامه داد: مأموران انتظامی پس از بررسی‌های همه‌جانبه و تحقیقات لازم متوجه عمدی بودن این آتش‌سوزی شدند و اقدامات لازم برای شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان این حادثه را آغاز کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام به دستگیری متهم اشاره کرده و اظهار داشت: با انجام تحقیق‌های میدانی و شگردهای خاص پلیسی مأموران انتظامی موفق به شناسایی متهم شدند و پس از هماهنگی با مراجع قضایی در فرایند یک عملیات غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

سرهنگ بسطامی تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شده است. پلیس در برابر مجرمان و مخلان نظم و امنیت اجتماعی از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد. امنیت و آرامش شهروندان همواره خط قرمز پلیس است.

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