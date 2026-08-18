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وقوع زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 4.7 ریشتر در مناطق مرزی استان خراسان رضوی

وقوع زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 4.7 ریشتر در مناطق مرزی استان خراسان رضوی
کد خبر : 1827630
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مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران با صدور اطلاعیه‌ای به وقوع زلزله در یکی از استان مرزی کشور اشاره داشته و اعلام کرد: زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 4.7 ریشتر ساعاتی پیش بخش‌هایی از مناطق مرزی استان خراسان رضوی را لرزاند.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه به کانون مرکزی این زمین‌لرزه اشاره شده و در این خصوص آمده است: بر اساس داده‌های مرکز لرزه‌نگاری کشورزی، این زمین‌لرزه که کانون اصلی آن در کشور افغانستان بوده در نزدیکی مرزهای ایران به وقوع پیوسته است.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: ارتعاشات این زمین‌لرزه در شهرهای مرزی استان خراسان رضوی نیز احساس شده است. کانون اصلی این زمین‌لرزه در 82 کیلومتری شهر کاریز، 84 کیلومتری شهر تایباد و 94 کیلومتری شهر سمیع‌آباد گزارش شده است.

مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در اطلاعیه خود آورده است: تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی جانی یا مالی در مناطق مرزی استان خراسان رضوی دریافت نشده است. تیم‌های ارزیاب نیز در حال بررسی وضعیت منطقه هستند.

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