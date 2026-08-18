وقوع زمینلرزهای به بزرگی 4.7 ریشتر در مناطق مرزی استان خراسان رضوی
مرکز لرزهنگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران با صدور اطلاعیهای به وقوع زلزله در یکی از استان مرزی کشور اشاره داشته و اعلام کرد: زمینلرزهای به بزرگی 4.7 ریشتر ساعاتی پیش بخشهایی از مناطق مرزی استان خراسان رضوی را لرزاند.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه به کانون مرکزی این زمینلرزه اشاره شده و در این خصوص آمده است: بر اساس دادههای مرکز لرزهنگاری کشورزی، این زمینلرزه که کانون اصلی آن در کشور افغانستان بوده در نزدیکی مرزهای ایران به وقوع پیوسته است.
در اطلاعیه فوق عنوان شده است: ارتعاشات این زمینلرزه در شهرهای مرزی استان خراسان رضوی نیز احساس شده است. کانون اصلی این زمینلرزه در 82 کیلومتری شهر کاریز، 84 کیلومتری شهر تایباد و 94 کیلومتری شهر سمیعآباد گزارش شده است.
مرکز لرزهنگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در اطلاعیه خود آورده است: تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی جانی یا مالی در مناطق مرزی استان خراسان رضوی دریافت نشده است. تیمهای ارزیاب نیز در حال بررسی وضعیت منطقه هستند.